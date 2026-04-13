Bloqueos por Impuesto Predial Impactan Fuertemente la Industria Avícola y Láctea en Santander y Norte de Santander

Las protestas por el aumento del impuesto predial en Santander y Norte de Santander paralizan la industria avícola y láctea, generando pérdidas millonarias y afectando el abastecimiento de alimentos y el funcionamiento de la economía regional. Los bloqueos viales impiden la distribución de productos, el suministro de alimentos para animales y el transporte de materias primas, creando una crisis en la cadena productiva.

Las protestas ciudadanas por el aumento del impuesto predial en Santander y Norte de Santander están generando una crisis en la industria avícola y láctea. La Federación Nacional de Avicultores de Colombia ( Fenavi ) reporta que, tras cuatro días de bloqueos, se han represado más de 12 millones de huevos y 1.500 toneladas de pollo no pueden ser distribuidas.

El cierre de las vías afecta severamente la distribución a los consumidores, el funcionamiento de la cadena productiva y el suministro de alimento para las aves, especialmente en corredores clave como la ruta entre Bucaramanga y Cúcuta, y el acceso desde Boyacá hacia Santander. Solo en Santander, se necesitan aproximadamente 7.000 toneladas diarias de alimento para las más de 1.200 granjas avícolas, lo que demuestra la magnitud del problema. Adicionalmente, se canceló la exportación de tres millones de huevos a Cuba, un mercado ganado tras años de esfuerzo.

La Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche (Asoleche) también alerta sobre el impacto en la cadena de acopio, procesamiento y distribución de leche cruda en Santander y Boyacá. Los transportistas que logran circular lo hacen a través de rutas alternativas con costos de flete significativamente más altos, una solución temporal y costosa que afecta a todos los eslabones. Los bloqueos impiden la recolección de leche cruda en Santander y comprometen el acopio en Boyacá, donde la producción diaria es considerable.

Alianza por Santander estima pérdidas económicas diarias de alrededor de 120.000 millones de pesos, afectando el abastecimiento, el empleo, los servicios esenciales y la competitividad departamental. Fenalco, por su parte, estima que cada día de paro podría frenar entre el 0,3% y el 0,5% del producto interno bruto mensual de Santander. Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional, reconoce la legitimidad de las preocupaciones sobre el avalúo catastral, pero enfatiza la necesidad de resolver las diferencias a través del diálogo y los canales institucionales, garantizando la movilidad como condición esencial para el funcionamiento del país.

El sector agroindustrial también sufre graves consecuencias. 32 vehículos con aceite crudo de palma están bloqueados, generando pérdidas cercanas a 12.000 millones de pesos. Las empresas enfrentan sobrecostos por la paralización del transporte de materias primas, con el riesgo de suspensión total de operaciones en plantas por agotamiento de inventario, lo que podría representar pérdidas diarias de hasta 150 millones de pesos.

La restricción en corredores estratégicos como la Ruta 45 (Bucaramanga - San Gil) y los accesos a Barrancabermeja ha paralizado el flujo de mercancías, afectando a unos 800 camiones diarios y generando pérdidas superiores a 5.000 millones de pesos. El transporte intermunicipal se ha reducido en un 90%, perjudicando a más de 100.000 pasajeros diarios, y el transporte aéreo ha disminuido en un 44%, con cerca de 14.000 personas afectadas y más de 120 operaciones canceladas.

Se advierte sobre la crítica situación de las cadenas de abastecimiento de alimentos, con el bloqueo del centro de distribución regional de Lebrija, impidiendo la distribución de productos de primera necesidad valorados entre 6.000 y 7.000 millones de pesos a más de 150 puntos de venta. La operación avícola, al ser continua y planificada minuciosamente, carece de amplios márgenes de maniobra, y el sector se ve fuertemente impactado por estas interrupciones.





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