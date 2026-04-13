Bloqueos viales en Colombia amenazan la producción láctea: miles de litros de leche en riesgo

La Asociación de Procesadores de Leche de Colombia (Asoleche) alerta sobre el impacto de los bloqueos viales, en protesta por el alza del impuesto predial, en la producción y distribución de leche, afectando a productores y consumidores.

Miles de litros de leche corren peligro debido a los bloqueos viales en Colombia , producto de las protestas contra el aumento del impuesto predial. La Asociación de Procesadores de Leche de Colombia ( Asoleche ) ha expresado su preocupación por el impacto directo de estas interrupciones en la cadena de suministro láctea. Los bloqueos, convocados en rechazo al incremento del impuesto predial derivado de la actualización catastral del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), han afectado gravemente las principales cuencas lecheras del país, generando consecuencias inmediatas en el almacenamiento, procesamiento y distribución de leche cruda. Asoleche advierte que estas acciones impiden la recolección del producto y elevan los costos de transporte, lo que finalmente repercute en el precio final de la leche para los consumidores.

En Boyacá, por ejemplo, los bloqueos en municipios como Moniquirá y Chitaraque han restringido el acceso, dificultando el acopio de los miles de litros de leche producidos diariamente en el departamento. Esta situación deja a los productores rurales sin la posibilidad de comercializar su ordeño. La leche, un producto altamente perecedero, tiene una vida útil limitada y la normativa colombiana exige que sea transportada a las plantas de procesamiento en un plazo máximo de 48 horas tras su recolección y enfriamiento. Cada hora de bloqueo reduce ese margen crítico, poniendo en riesgo la calidad y la viabilidad del producto. Los transportistas que logran circular se ven obligados a utilizar rutas alternativas, lo que implica sobrecostos en los fletes, haciendo aún más compleja la situación para todos los involucrados en la cadena productiva. La urgencia es evidente: la leche debe ser procesada a tiempo para evitar pérdidas económicas significativas y garantizar el suministro a los consumidores.

Asoleche reconoce la legitimidad de las protestas contra los aumentos catastrales, especialmente en las zonas rurales, pero también señala una paradoja: muchas de las familias afectadas por los bloqueos son a su vez proveedoras de leche cruda para la industria. Los bloqueos impiden que estas familias vendan su producción, generando un impacto negativo adicional en sus ingresos. Ante este escenario, Asoleche ha hecho un llamado urgente tanto a los manifestantes como a las autoridades y al Gobierno Nacional para buscar una solución que proteja tanto la formalización del territorio y los predios como la sostenibilidad del sector agropecuario. La asociación enfatiza que el sector lácteo es un motor económico fundamental para productores, procesadores y comercializadores, y que la crisis generada por los bloqueos se convierte en un asunto de interés público que requiere una respuesta coordinada e inmediata. La situación exige la habilitación de mesas de diálogo para encontrar soluciones que beneficien a todas las partes involucradas y garanticen el acceso a un producto esencial como la leche





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