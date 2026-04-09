Bloqueos y Protestas Campesinas Afectan la Movilidad en Varios Departamentos de Colombia

Agricultores y propietarios rurales protestan contra el aumento del impuesto predial, bloqueando vías y afectando el acceso al Aeropuerto Internacional Palonegro en Lebrija y otros municipios de Colombia. La situación genera dificultades en la movilidad y demanda una revisión de las valoraciones catastrales.

Desde hace aproximadamente media hora, agricultores de al menos 16 zonas rurales del municipio de Lebrija están llevando a cabo un bloqueo en la carretera que conecta Bucaramanga con Barrancabermeja, impactando también el acceso al Aeropuerto Internacional Palonegro.

La protesta forma parte de una jornada de movilización que está comenzando a extenderse en distintos municipios del departamento, tales como San Gil, Oiba, El Playón, Socorro, Tona, Sabana de Torres y la zona del Páramo de Berlín, en un contexto de descontento generalizado a nivel nacional. En Cundinamarca, también se han reportado convocatorias en la vía Bogotá–La Calera, cerca de Choachí, y en el municipio de Guaduas, en la región noroccidental del departamento. Asimismo, se han anunciado concentraciones en Sabaneta (Antioquia), Yopal (Casanare) y diversos municipios del Quindío. \Los campesinos, junto con dueños de propiedades rurales, están protestando contra el incremento, que, según denuncian, llega hasta un 300% en el impuesto predial, después de la actualización catastral efectuada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. La situación está generando inconvenientes en la movilidad, sobre todo para los viajeros que se dirigen hacia la terminal aérea, quienes han experimentado dificultades para llegar a tiempo a sus vuelos debido a los bloqueos en las principales vías. Los manifestantes están demandando la revisión de las valoraciones catastrales y medidas urgentes por parte del Gobierno Nacional y las autoridades locales, ya que consideran que los aumentos en el impuesto predial son desproporcionados y afectan severamente la economía de las familias rurales. Hasta el momento, no se ha informado sobre la existencia de disturbios, mientras se espera la intervención de las autoridades para mediar en la situación y restablecer el tráfico en esta importante vía del departamento. \La principal causa de la protesta radica en el aumento significativo del impuesto predial, que los agricultores y propietarios rurales consideran injusto y perjudicial para sus finanzas. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, encargado de las actualizaciones catastrales, es el organismo señalado como responsable de estos incrementos, que en algunos casos han alcanzado cifras exorbitantes. La jornada de movilización, que comenzó en Lebrija y se ha extendido a otras regiones del país, refleja el profundo malestar de la población rural frente a las políticas tributarias y la valoración de sus tierras. La afectación al Aeropuerto Internacional Palonegro y a las principales vías de comunicación ha generado una importante alteración en la vida cotidiana de la región, obligando a las autoridades a tomar medidas para buscar una solución que satisfaga a todas las partes involucradas. La situación pone de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva de las políticas catastrales y una mayor comunicación entre el Gobierno y los sectores afectados, para evitar futuras crisis y garantizar la estabilidad económica de las zonas rurales. Los manifestantes insisten en la necesidad de entablar un diálogo con las autoridades para encontrar una solución justa y equitativa que permita aliviar la carga tributaria sobre los campesinos y propietarios rurales





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