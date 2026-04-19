Blue Origin Reutiliza Propulsor del New Glenn en Misión con Contratiempo Orbital

Blue Origin reutilizó exitosamente un propulsor de su cohete New Glenn, un avance técnico clave para aumentar su ritmo de lanzamientos y competir con SpaceX. Sin embargo, el satélite transportado no alcanzó la órbita deseada.

Blue Origin , la empresa espacial del multimillonario estadounidense Jeff Bezos , logró un hito técnico significativo el domingo al reutilizar y recuperar con éxito un propulsor de su imponente cohete New Glenn . Este logro, que representa un avance en la ingeniería aeroespacial, tiene el potencial de acelerar la cadencia de lanzamientos de la compañía y profundizar la intensa rivalidad que mantiene con SpaceX, la firma de Elon Musk. Sin embargo, la misión no tripulada no estuvo exenta de contratiempos parciales, ya que el satélite que transportaba al espacio no alcanzó la órbita prevista.

La compañía de Bezos ya había llevado a cabo lanzamientos del New Glenn en dos ocasiones anteriores, pero en ambas oportunidades utilizando propulsores completamente nuevos. Previamente, Blue Origin había demostrado su capacidad para reutilizar componentes de su cohete más pequeño, el New Shepard, utilizado principalmente para el turismo espacial suborbital. Si bien esta operación es técnicamente menos compleja que la del New Glenn, sentó un precedente importante. La novedad ahora radica en la reutilización del propulsor de un cohete de las dimensiones y capacidades del New Glenn, un vehículo diseñado para misiones más exigentes y de gran escala.

La innovadora reutilización del propulsor del New Glenn se produce en el contexto de una competencia encarnizada en la industria espacial privada. Blue Origin y SpaceX, lideradas por dos de los hombres más ricos y visionarios del mundo, Jeff Bezos y Elon Musk respectivamente, están inmersos en una carrera por dominar diversos segmentos del mercado espacial. La recuperación y reutilización de propulsores es un factor clave para reducir costos y aumentar la frecuencia de lanzamientos, un aspecto que SpaceX ha dominado con su programa Falcon. El New Glenn, con sus casi 100 metros de altura, es la punta de lanza de las ambiciones de Bezos en este campo.

El despegue del New Glenn, equipado con su propulsor reutilizado, tuvo lugar desde Cabo Cañaveral, Florida, a las 07:25 hora local (11:25 GMT). La misión tenía como objetivo principal el despliegue de un satélite de comunicaciones para la empresa AST SpaceMobile. Tras la ignición y la separación de las dos etapas del cohete, la etapa superior continuó su trayectoria hacia el espacio con el valioso satélite. La recuperación del propulsor fue un éxito, aterrizando de forma controlada sobre una plataforma flotante en el océano Atlántico, aproximadamente nueve minutos y treinta segundos después del despegue. Este aterrizaje preciso y seguro es crucial para la viabilidad económica de la reutilización.

Posteriormente, Blue Origin emitió un comunicado a través de su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter), confirmando que, si bien el satélite se encendió correctamente, la inserción orbital no fue la esperada. La compañía indicó que se encuentra en proceso de evaluación para determinar la magnitud del problema y sus implicaciones. Este incidente subraya la complejidad inherente a las misiones espaciales, donde cada etapa debe ejecutarse con la máxima precisión.

Este logro de reutilización del propulsor del New Glenn no es el primer intento de Blue Origin en este ámbito. En noviembre pasado, la compañía había recuperado por primera vez un propulsor del New Glenn, marcando un importante hito técnico con un aterrizaje vertical controlado. Un intento previo de recuperar el propulsor, ocurrido en enero de 2025, se había visto frustrado por un fallo en el reencendido de sus motores durante la fase de descenso. El propulsor que protagonizó el lanzamiento del domingo ya había completado un vuelo anterior y, para esta misión de reutilización, Blue Origin llevó a cabo una exhaustiva revisión y reacondicionamiento. Esto incluyó la sustitución de todos sus motores y la implementación de diversas modificaciones para asegurar su óptimo rendimiento.

El New Glenn es fundamental para la estrategia espacial de Jeff Bezos, particularmente en su participación en el programa Artemis de la NASA. Este ambicioso programa lunar tiene como objetivo devolver astronautas a la superficie de la Luna en 2028, con la intención de establecer una presencia humana sostenible en el satélite natural de la Tierra y superar los avances de China en este ámbito. Tanto Blue Origin como SpaceX están desarrollando módulos de alunizaje para la NASA, compitiendo por contratos multimillonarios y por el prestigio de ser pioneros en la nueva era de exploración lunar. La capacidad de Blue Origin para lanzar y recuperar de manera confiable sus cohetes, como se demostró con el New Glenn, es un factor clave en su capacidad para competir en estas misiones de alta exigencia y en la carrera espacial global.

La carrera espacial actual, marcada por la competencia entre naciones y empresas privadas, exige una innovación constante y una optimización de recursos. La reutilización de componentes de cohetes, popularizada por SpaceX, se ha convertido en un estándar de la industria, y el éxito de Blue Origin en la reutilización del propulsor del New Glenn es un paso importante para equiparar sus capacidades y competir en igualdad de condiciones. A pesar del inconveniente con la órbita del satélite, el logro técnico de la reutilización del propulsor del New Glenn consolida la posición de Blue Origin como un actor relevante en la industria aeroespacial y sienta las bases para futuros lanzamientos más eficientes y económicos, impulsando la visión de Bezos para la exploración y explotación del espacio.

La industria espacial está presenciando una transformación sin precedentes, impulsada por la inversión privada y la ambición de llevar la humanidad más allá de la órbita terrestre. La capacidad de reutilizar cohetes no solo reduce drásticamente los costos, sino que también abre la puerta a una mayor frecuencia de lanzamientos, lo que es esencial para misiones complejas como la construcción de estaciones espaciales, la exploración interplanetaria y el turismo espacial. El New Glenn, con su gran capacidad de carga, está posicionado para desempeñar un papel crucial en estas futuras aventuras espaciales, y la demostración de su propulsor reutilizado es un paso vital en esa dirección. La competencia entre Blue Origin y SpaceX, aunque intensa, también sirve como un poderoso motor para la innovación, beneficiando en última instancia a toda la comunidad científica y a la humanidad en su conjunto al acelerar el progreso en la exploración y el aprovechamiento del espacio.

La NASA, en su esfuerzo por mantener el liderazgo en la exploración espacial, ha confiado en la colaboración público-privada para alcanzar sus ambiciosos objetivos. El programa Artemis es un claro ejemplo de esta estrategia, donde empresas como Blue Origin y SpaceX son socios fundamentales en el desarrollo de la infraestructura necesaria para regresar a la Luna y, eventualmente, enviar misiones tripuladas a Marte. La capacidad de Blue Origin para lanzar su cohete pesado New Glenn y reutilizar sus propulsores es un activo valioso en esta ecuación, permitiendo la entrega de grandes cargas útiles y la reducción de costos operativos, factores cruciales para la sostenibilidad a largo plazo de la exploración espacial. El incidente orbital del satélite, si bien decepcionante, es una lección aprendida en un campo donde la perfección es el objetivo y los errores, aunque lamentables, son oportunidades para mejorar y refinar los procesos. La resiliencia y la capacidad de adaptación son cualidades esenciales en la industria espacial, y Blue Origin ha demostrado ambas en este reciente lanzamiento





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