BM: Reformas económicas y un Estado eficiente, claves para América Latina

El Banco Mundial (BM) recomienda a América Latina mantener las reformas económicas y fortalecer la eficiencia del Estado para enfrentar la crisis energética y promover el crecimiento. Se prevé un crecimiento del 2,1% este año, inferior al 2,4% de 2025.

El Banco Mundial (BM) recomienda a los países de América Latina y el Caribe mantener el rumbo de las reformas económicas y fortalecer la eficiencia del Estado para enfrentar la crisis energética y promover el crecimiento. Según las previsiones del BM, la región crecerá un 2,1% este año, una cifra ligeramente inferior al 2,4% registrado en 2025.

Este crecimiento moderado refleja un entorno macroeconómico desafiante, caracterizado por elevados costos de financiamiento, una débil demanda externa y presiones inflacionarias exacerbadas por la incertidumbre geopolítica. El informe del BM también destaca la importancia de un manejo prudente de las finanzas públicas y una mayor eficiencia en la utilización de los recursos, factores cruciales para la estabilidad económica y el desarrollo sostenible de la región. El BM, a través de su informe, pone de manifiesto la necesidad de que los países latinoamericanos aborden los desafíos estructurales de larga data, como la baja productividad, la falta de formación de capital humano y el limitado margen fiscal para financiar políticas de inversión pública de envergadura. Estos problemas, que han persistido durante décadas, dificultan el crecimiento económico y la capacidad de la región para competir a nivel global. El informe resalta la importancia de un Estado competente y capaz, que pueda implementar políticas efectivas y fomentar un entorno favorable para la inversión y el crecimiento. El economista jefe para la región del BM, William Maloney, enfatizó la necesidad de un Estado eficiente, en lugar de uno necesariamente más grande, para abordar los desafíos económicos y promover el desarrollo. \El debate sobre las políticas industriales públicas y el proteccionismo ha resurgido en la región, impulsado en parte por el aumento del proteccionismo en Estados Unidos y el éxito de países asiáticos en el pasado. El informe del BM aborda esta discusión, reconociendo la importancia de una estrategia de desarrollo industrial bien diseñada, que pueda impulsar la innovación, la diversificación económica y la creación de empleo. Argentina, por ejemplo, ha adoptado un enfoque radicalmente diferente bajo el gobierno de Javier Milei, implementando recortes drásticos en el gasto público que son elogiados por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) en términos de control del déficit y la reducción del endeudamiento. Sin embargo, el informe señala la necesidad de equilibrar la austeridad fiscal con políticas que promuevan el crecimiento sostenible y la inversión a largo plazo. La inestabilidad macroeconómica, con periodos de crisis recurrentes, ha sido un obstáculo significativo para el crecimiento económico en Argentina y otros países de la región. La falta de confianza en la estabilidad económica desalienta la inversión y dificulta el desarrollo. \El bajo crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) sigue siendo una fuente de frustración para muchos países de la región, que buscan soluciones para impulsar el crecimiento y mejorar el bienestar de sus ciudadanos. El informe del BM insta a los países a considerar una variedad de estrategias, incluyendo reformas económicas estructurales, políticas industriales inteligentes y un manejo prudente de las finanzas públicas. La experiencia de países asiáticos que han logrado un crecimiento económico sostenido en las últimas décadas ofrece valiosas lecciones para América Latina y el Caribe. El BM también destaca la importancia de la colaboración regional y la integración económica para fortalecer la competitividad de la región y enfrentar los desafíos globales. En resumen, el informe del Banco Mundial enfatiza la importancia de la estabilidad macroeconómica, la eficiencia del Estado, las reformas estructurales y las políticas de desarrollo industrial bien diseñadas para impulsar el crecimiento económico sostenible y mejorar el bienestar en América Latina y el Caribe





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