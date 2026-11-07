Boca Juniors campeón de Liga con goles colombianos

Boca Juniors se corona campeón tras vencer a Defensa y Justicia 1-0. Los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa celebran con su equipo en La Bombonera.

Boca Juniors reafirmó su estatus como potencia del fútbol argentino al conquistar el título de Liga tras una victoria decisiva por 1-0 ante Defensa y Justicia. El partido, marcado por la tensión y la emoción, se definió en los momentos finales con la intervención directa de dos futbolistas colombianos, Álvaro Montero y Sebastián Villa, quienes jugaron un rol fundamental en la consecución del trofeo. La victoria no solo significó el retorno al primer lugar, sino también el cierre de un ciclo de tres años sin levantar un campeonato oficial.

El gol decisivo de Enner Valencia

La definición del escenario llegó en el tiempo adicional del encuentro, cuando el resultado parecía inclinarse hacia un empate que podría haber complicado las aspiraciones del equipo xeneize. Fue entonces cuando el delantero ecuatoriano Enner Valencia marcó el único gol del partido, desatando la euforia en La Bombonera. Este tanto crucial aseguró el primer lugar en la Tabla Anual con un total de 63 puntos, ubicando a Boca Juniors por delante de sus perseguidores directos y sellando el título con una contundencia merecida.

Also read Angie Rodríguez se quedó sin abogado: Villanueva dejó su defensa horas después de hablar de envenenamiento

La actuación clave de Álvaro Montero

El portero colombiano Álvaro Montero demostró ser un pilar insustituible para la defensa del club al mantener la portería imbatida durante gran parte del match. Su intervención más crítica ocurrió cuando un ataque rival amenazaba con empatar el juego; Montero realizó una atajada monumental que evitó la caída de su arco y mantuvo las esperanzas de victoria vivas. Esta reacción bajo presión fue determinante para que el equipo pudiera soportar la embestida enemiga hasta llegar al momento final que coronaría el esfuerzo colectivo de la temporada.

El aporte ofensivo de Sebastián Villa

Sebastián Villa también tuvo un protagonismo relevante desde el inicio del partido, actuando como titular en la línea de ataque y generando peligro para la defensa contraria. Su participación fue constante en la primera etapa, contribuyendo a la presión ofensiva que obligó al rival a mantenerse atento en todo momento. Aunque fue sustituido durante el segundo tiempo, su presencia inicial fue vital para establecer el ritmo del juego y abrir espacios que, aunque no se concretaron en goles durante su estancia, facilitaron el control territorial que buscaba el técnico.

Advertisement

El fin de la sequía de tres años

Para la dirigencia y la hinchada de Boca Juniors, este campeonato representa un hito histórico al romper una sequía de títulos de Liga de tres años. El regreso al más alto del podio ratifica la solidez competitiva del conjunto xeneize dentro del panorama futbolístico sudamericano. La celebración no fue solo por el resultado numérico, sino por la calidad mostrada en momentos clave, lo que valida la estructura deportiva y la capacidad de respuesta ante situaciones de alta exigencia táctica y mental.

Impacto y futuro de los jugadores colombianos

La coronación tiene un significado particular para Álvaro Montero y Sebastián Villa, quienes ahora forman parte de la historia de uno de los clubes más laureados de América. Para Montero, el título es un reconocimiento a su trayectoria internacional y a su capacidad de respuesta en instancias decisivas. La suma de estos dos jugadores al plantel campeón refuerza la presencia de talento colombiano en la élite del fútbol argentino, dejando claro que su influencia va más allá de las fronteras nacionales.