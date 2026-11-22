El equipo argentino regresó al Hotel Estelar en Barranquilla con la Copa Sudamericana. Leandro Paredes no bajó del bus tras sufrir un desmayo durante la final y será sometido a estudios clínicos. El plantel retorna a Argentina el 22 de noviembre.

La celebración de Boca Juniors tras su triunfo en la Copa Sudamericana alcanzó un nuevo y emotivo capítulo en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Después de conquistar el título continental ante el Atlético Mineiro de Brasil, el plantel argentino regresó al Hotel Estelar, que servía como su base durante el torneo, con la euforia del campeonato ya asegurado y una imagen que resumía perfectamente la alegría de la noche: los jugadores descendieron del autobús con la ansiada copa en los brazos, compartiendo el momento con los medios y los seguidores que los esperaban.

El trofeo, por el cual llegaron a competir a la capital del Atlántico, acompañó al equipo en todo su regreso al lugar de concentración, permitiendo que la fiesta continuara en un ambiente de júbilo y camaradería. Esta conquista, largamente esperada por la hinchada, llegó después de una final intensa que mantuvo la atención de los aficionados en todo el continente, destacando el esfuerzo colectivo del plantel y el cuerpo técnico.

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Ausencia de Leandro Paredes

Sin embargo, no todos los integrantes del equipo participaron en esa bienvenida triunfal al alojamiento. Hubo una ausencia significativa entre los futbolistas que bajaron del vehículo, y fue la del volante Leandro Paredes. El jugador argentino no descendió del autobús debido a un episodio de salud que presentó durante el encuentro decisivo. Durante el partido, Paredes sufrió un desmayo en el terreno de juego que preocupó a todos los presentes.

De acuerdo con la información conocida tras el cierre del partido, el mediocampista se retiró del campo por sus propios medios una vez que recuperó la conciencia, demostrando gran resistencia, pero posteriormente fue sacado del estadio Metropolitano Gustavo Vargas en una ambulancia para recibir atención médica inmediata. Se le administró suero intravenoso en las instalaciones médicas del estadio antes de su traslado para garantizar su estabilidad inmediata.

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Las autoridades del club y el cuerpo médico están monitoreando su condición de cerca. El futuro inmediato de Leandro Paredes implica someterse a una serie de estudios clínicos exhaustivos para evaluar su estado de salud con total precisión y determinar si existen complicaciones residuales por el desmayo sufrido. Este procedimiento es estándar en casos de este tipo para asegurar que el futbolista pueda volver a la competencia sin riesgos.

Regreso a la Argentina

Mientras tanto, el equipo de Boca Juniors ya tiene planificado su regreso a la Argentina. Tras cumplir con su compromiso en Barranquilla y celebrar la conquista continental, el plantel tiene previsto regresar a la patria este domingo 22 de noviembre, al mediodía.

De esta manera, el equipo cerrará su visita a la capital del Atlántico después de levantar el trofeo de la Copa Sudamericana y vivir una jornada que quedará en el recuerdo de sus seguidores por la emoción del título y la solidaridad con uno de sus compañeros. El nuevo escenario del Metropolitano también fue eludido como un gigante que deslumbró a todo un continente, aportando el telón de fondo adecuado para esta hazaña deportiva histórica.