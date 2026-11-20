Boca Juniors de Cali y Deportes Quindío confirmaron su clasificación a la final del Torneo Betplay 2-2026. La serie definirá al campeón y determinará los destinos del ascenso a la Primera A.

Boca Juniors de Cali y Deportes Quindío se han consolidado como los dos finalistas oficiales del Torneo Betplay 2-2026. Ambos equipos lograron victorias decisivas en sus respectivos cuadrangulares semifinales, asegurando su lugar en la serie por el título del segundo semestre. Este enfrentamiento no solo define al campeón local, sino que también tiene implicaciones directas y determinantes para la lucha por los dos cupos de ascenso a la Liga Betplay de 2027.

Definición de los Cuadrangulares Semifinales

La jornada final de la fase de cuadrangulares estuvo marcada por resultados contundentes que cerraron las matemáticas del torneo. Envigado, equipo antioqueño, esperaba obtener el primer lugar del Grupo A para avanzar a la final, pero su aspiración terminó con un empate 1-1 ante Independiente Valle del Cauca. Este resultado dejó al conjunto dirigido por Juan Manuel López en la segunda posición con ocho puntos, mientras que Boca Juniors de Cali sumó 10 unidades para cerrar en la cima de la zona.

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En el Grupo B, la situación fue similar en cuanto a la certeza de los clasificados. Deportes Quindío ratificó su dominio al obtener el primer puesto con un total de 12 puntos. El equipo alcanzó esta cifra tras vencer 2-0 a Real Cundinamarca, consolidando su camino hacia la gran final. La victoria fue clara y permitió al conjunto quindiano mantenerse invicto en la racha necesaria para garantizar su plaza entre los finalistas.

Por otro lado, Unión Magdalena cerró el Grupo A en la tercera posición con siete puntos, mientras que Independiente Valle del Cauca terminó cuarto con seis unidades. En la otra zona, Real Cartagena logró una goleada 5-0 sobre Tigres, acumulando 11 puntos que le valieron el segundo lugar. Real Cundinamarca y Tigres completaron la tabla final del Grupo B con cinco puntos cada uno, quedando eliminados de cualquier posibilidad de ascenso directo.

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Impacto en la Lucha por el Ascenso y Reglas

El destino de Envigado está inextricablemente ligado al resultado de la final del Torneo Betplay 2-2026. Al ser el campeón del Torneo Betplay 1-2026, el club antioqueño ya tiene asegurada su participación en la Gran Final anual por el ascenso. Sin embargo, su rival en esa instancia depende enteramente de quién se lleve el título del segundo semestre. Este escenario convierte la serie entre Boca y Quindío en un duelo con stakes extremadamente altos para todos los involucrados.

Si Boca Juniors de Cali se corona campeón del segundo torneo, deberá enfrentarse a Envigado en la Gran Final anual. El ganador de esa confrontación obtendrá el ascenso directo a la máxima categoría del fútbol colombiano. El perdedor, en cambio, tendrá que esperar la definición del segundo cupo disponible, la cual se determinará según el reglamento vigente y la tabla de reclasificación anual. Esta dinámica pone toda la presión sobre los dos finalistas del semestre.

En el escenario alternativo, si Deportes Quindío logra imponerse y coronarse campeón, su posición en la tabla de reclasificación anual le permitirá asegurar el ascenso directo a la Liga Betplay de 2027. En este caso específico, Envigado tendría que buscar su oportunidad de permanecer en la primera división mediante la vía del repechaje. La complejidad reglamentaria añade una capa de drama deportivo a cada partido de la serie final.

Calendario y Consecuencias para la Primera A

La serie por el título del Torneo Betplay 2-2026 se disputará a doble partido, siguiendo la estructura clásica de finales. Se prevé que el primer duelo se celebre el lunes 23 de noviembre a las 7:30 p.m., con Boca Juniors de Cali actuando como equipo local. La vuelta del enfrentamiento está programada para el sábado 28 de noviembre a las 4:30 p.m., trasladando la competencia a territorio quindiano.

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Los dos clubes que finalmente consigan el ascenso reemplazarán a Boyacá Chicó y Jaguares en la élite del fútbol colombiano. Ambos equipos descendieron y disputarán la segunda división durante el año 2027. Para los aficionados y la directiva de los clubes clasificados, los próximos días serán cruciales para definir no solo el presente, sino la proyección a mediano plazo de sus respectivas instituciones en el fútbol profesional nacional.