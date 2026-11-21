Los hinchas de Boca Juniors colmaron los aeropuertos de Colombia el viernes 20 de noviembre para seguir al equipo a Barranquilla, donde se enfrentará a Atlético Mineiro.

Los hinchas del club argentino Boca Juniors tomaron los principales aeropuertos de Colombia desde la mañana del viernes 20 de noviembre. Este masivo desplazamiento tenía como objetivo llegar al Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla, ciudad seleccionada para albergar la final de la Copa Sudamericana contra el club brasileño Atlético Mineiro. La afición Xeneise confirmó su reputación mundial al ocupar las terminales aéreas con una energía inconfundible.

La llegada masiva a Barranquilla

Al ingresar a la capital del Atlántico, conocida cariñosamente como la Arenosa, los aficionados encontraron el Gran Malecón del Río transformado en un mar de banderas y camisetas de colores azul y amarillo. Aunque algunos seguidores de Atlético Mineiro fueron visibles, especialmente en locales como El Caimán del Río donde consumían alimentos y bebidas, la presencia dominante correspondió a la gran masa de hinchas de Boca que se movilizó desde diversas partes del mundo. Esta concentración demostró la capacidad del fútbol para unir a personas de diferentes orígenes bajo una misma pasión.

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Orígenes globales de la hinchada

La delegación no estuvo compuesta únicamente por argentinos residentes en la región. También llegó gente proveniente de Centroamérica, Norteamérica, Asia, Europa y numerosos locales criollos. Todos estos sectores mostraron un entusiasmo contagioso, manteniendo viva la euforia a pesar de que la temperatura en la capital del Atlántico alcanzó los 31 grados centígrados durante toda la jornada del viernes. El calor no frenó el deseo de asistir al partido más importante del año para estas comunidades deportivas dispersas.

Posiciones de las partes implicadas

Los integrantes de ambas hinchadas expresaron sus perspectivas de manera distinta. Eduardo, fanático de Atlético Mineiro que viajó acompañado de su madre, afirmó que llegar sin ser considerados favoritos juega a su favor y confía plenamente en los jugadores para lograr el objetivo. Por su parte, los seguidores de Boca, como los hermanos Emiliano y Agustín provenientes de Buenos Aires, prefirieron evitar hablar de resultados para no invocar la famosa mufa. Ambos resaltaron que asistir a este evento es una herencia familiar y una necesidad de saciarse de años de espera.

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Impacto cultural y legado deportivo

La pasión por Boca Juniors trasciende fronteras y genera fuertes vínculos intergeneracionales. Pablo, presidente del consulado Xeneise en Florida, Estados Unidos, llegó con amigos como Fido y David desde Cape Coral. Él describió el amor por el equipo como un estilo de vida que se potencia a la distancia y elogió la cálida recepción en las calles de Barranquilla. Similar es el caso de Rafael, un barranquillero que viste la camiseta con la que el club ganó el campeonato argentino en 2022, buscando inculcar este amor por el fútbol en sus hijos.

El fenómeno también incluye historias únicas como la de Florencia y su madre Silvia, quienes viajaron desde La Boca. Silvia, nacida en el barrio homónimo, confirmó que seguir al equipo a cualquier lugar es parte de su identidad. Estas experiencias individuales y colectivas subrayan cómo el deporte funciona como un eje central de la vida social, permitiendo que millones de kilómetros no sean impedimento para celebrar juntos la final de la Copa Sudamericana.