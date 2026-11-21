Boca Juniors derrotó 2-0 a Atlético Mineiro para conquistar la Copa Sudamericana 2024 en Barranquilla, igualando a Flamengo como el club más laureado de la competición continental.

Boca Juniors se coronó campeón de la Copa Sudamericana tras vencer 2-0 a Atlético Mineiro en la final disputada en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El equipo argentino, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, dominó el encuentro con goles de Santiago Ascacíbar en el minuto 16 y Miguel Merentiel en el minuto 48. Este triunfo consolida la hegemonía del club en el torneo continental, sumando su tercera estrella al palmarés.

Historial histórico de Boca Juniors en Sudamericana

Con esta victoria, Boca Juniors iguala a Flamengo como el club con más títulos de la competición, alcanzando la cifra de tres copas continentales. Las anteriores conquistas datan de los años 2004 y 2005, estableciendo un precedente de dominancia histórica en el fútbol sudamericano. El triunfo pone fin a una racha sin títulos internacionales de 18 años para el gigante de la Bombonera.

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El último trofeo continental del elenco xeneize se remonta al 27 de agosto de 2008, cuando logró la Recopa Sudamericana al imponerse a Arsenal de Sarandí. La ausencia de conquistas mayores durante casi dos décadas ha sido un tema central en la narrativa del club, hasta que la actuación contundente en Colombia cerró definitivamente ese ciclo.

Análisis táctico y figuras clave del partido

La actuación de Boca Juniors fue descrita por los medios como superior, disciplinada y contundente. El equipo mostró un control absoluto del partido, aunque tuvo un momento de ansiedad cuando Miguel Merentiel estrelló un balón claro contra el travesaño tras una equivocación del portero Emerson. Este aviso inicial no restó solidez al dominio argentino, que encontró la ventaja mediante Santiago Ascacíbar.

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Ascacíbar convirtió el primer gol tras capturar una pelota muerta en el área de Mineiro, poco antes de que se le invalidara un gol válido por fuera de juego. La segunda anotación llegó por obra de Miguel Merentiel, quien aprovechó un centro espectacular de Sebastián Villa en el minuto 48. Villa fue la figura destacada del encuentro, destacándose por sus desbordes y su asistencia decisiva.

Sebastián Villa disputó 77 minutos y recibió una calificación de 8.1 por parte de SofaScore, la mayor del partido. Su habilidad para superar al defensa Ángelo Preciado mediante un sombrero permitió que Merentiel empujara el balón bajo el arco. Además, el colombiano Álvaro Montero permaneció inmutable en la portería de Boca, asegurando una noche técnica tranquila.

Respuesta brasileña y cierre definitivo

Atlético Mineiro, dirigido por Eduardo Domínguez, mostró poca eficacia ofensiva durante la mayor parte del duelo. El equipo brasileño no inquietó al arco rival hasta que Mineiro ya perdía 2-0. La llegada de Mateo Cassierra por Kevin Castaño, quien jugó 83 minutos, intentó dar una respuesta ofensiva al conjunto argentino.

La reacción de Mineiro comenzó tras el segundo gol, cuando Bernard tuvo la primera oportunidad clara del partido en el minuto 58. El delantero brasileño lanzó un remate desde el costado derecho que rozó el poste izquierdo de la portería defendida por Montero. Sin embargo, este intento aislado no fue suficiente para revertir el marcador.

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Boca Juniors recuperó rápidamente el control del encuentro tras el gol brasileño, anulando las intenciones ofensivas del rival. El árbitro uruguayo Andrés Matonte pitó el final, confirmando la victoria argentina y permitiendo que la multitud celebrara intensamente en las gradas del Metropolitano. El equipo ratificó que Mineiro no estaba en su mejor nivel y que no había logrado el nivel necesario para alcanzar la final.

Impacto y celebración inmediata

La celebración de Boca Juniors marcó el retorno a la cima del fútbol continental tras una década y media de sequía. La multitud que acompañó al equipo desde Barranquilla vivió una fiesta colectiva que reafirmó la identidad ganadora del club. El triunfo no solo devolvió el trofeo a Argentina, sino que también consolidó la jerarquía de un plantel que mostró solidez defensiva y eficacia ofensiva.

Los jugadores Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel fueron los artífices principales del resultado, mientras que Rodolfo Arruabarrena dirigió una estrategia impecable. La actuación de Sebastián Villa, con su asistencia y movilidad, fue el motor que permitió desestabilizar la defensa de Atlético Mineiro. Este título reescribe la historia reciente del club y valida el proyecto deportivo liderado por el entrenador argentino.