La Alcaldía de Barranquilla implementa un plan de movilidad estricto para el banderazo de Boca Juniors. Cierres viales afectan la avenida del Río desde las 3:00 p. m. este viernes 21 de noviembre.

La hinchada de Boca Juniors celebrará su primer gran encuentro colectivo en Barranquilla este viernes 21 de noviembre. Desde las 3:00 de la tarde, los seguidores del club argentino se concentrarán en la Ventana de Campeones para realizar el tradicional banderazo antes de la final de la Copa Sudamericana.

Este acto de aliento está dirigido a fortalecer la moral del equipo antes del partido decisivo contra Atlético Mineiro. La actividad servirá como punto de reunión clave para los aficionados que viajan desde Argentina para presenciar el duelo final programado para el sábado.

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Medidas de Movilidad y Cierres Viales

La actividad provocará afectaciones significativas en la movilidad urbana de Barranquilla debido al cierre de la avenida del Río. Este tramo estará restringido desde la calle 69 hasta la Ventana de Campeones durante toda la jornada del viernes.

La Alcaldía de Barranquilla ha dispuesto un plan especial de movilidad que estará vigente entre las 7:00 a. m. y las 11:59 p. m. del sábado 21 de noviembre. Las medidas cubren sectores cercanos al estadio Metropolitano Roberto Meléndez y otros corredores estratégicos de la ciudad.

Para implementar el operativo, la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial movilizará a 69 agentes y 300 orientadores de tránsito. El dispositivo contempla tres anillos de seguridad diseñados para garantizar el flujo peatonal y la seguridad de los asistentes.

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Estructura de los Anillos de Seguridad

El primer anillo de seguridad tendrá un cierre físico total para vehículos. Esta restricción solo será excepcional para automotores VIP y equipos acreditados oficialmente para el evento deportivo.

El segundo anillo contará con controles físicos y virtuales, además de cierres selectivos y puntos de observación estratégicos para monitorear el acceso a la zona de competencia.

El tercer anillo estará conformado por corredores viales delimitados específicamente para las medidas de seguridad y movilidad. Este perímetro externo buscará descongestionar las áreas centrales y canalizar el tráfico de manera ordenada.

Restricciones Peatonales y Prohibiciones

Se establecieron tramos exclusivos para peatones en la avenida Murillo, entre la carrera 4 y la avenida Circunvalar. Este corredor tendrá acceso exclusivo para el sistema Transmetro, garantizando la conectividad del transporte público.

Otras calles peatonales incluyen la calle 46, entre la Circunvalar y la carrera 1 sur, y la carrera 1 sur, entre la avenida Murillo y la carrera 6 sur. Estos espacios funcionarán como salidas de emergencia y deben permanecer libres de obstáculos.

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El ingreso de vehículos particulares al parqueadero del estadio Metropolitano está completamente restringido. Solo tendrán acceso los automotores que cuenten con autorización o acreditación expedida por la Conmebol para la operación del evento.

Desvíos y Prohibiciones de Estacionamiento

Se prohíbe el ascenso y descenso de pasajeros en buses y taxis en la avenida Circunvalar, entre las calles 45 y 46. También se extiende la prohibición a la avenida Murillo, entre las carreras 4 y 8, y a la carrera 4.

Las rutas de desvío incluyen la carrera 1 sur, entre la avenida Murillo y la carrera 6 sur, y la carrera 6 sur, entre la carrera 1 sur y la calle 49. Estos corredores alternativos están diseñados para mantener la fluidez vehicular en la ciudad.

Se restringe la circulación de motocicletas, motocarros, cuatrimotos y mototriciclos en las zonas afectadas. Además, se prohíbe el transporte de personas en platones y la circulación de vehículos de tracción animal dentro de los perímetros de seguridad.

Impacto en la Celebración de Boca Juniors

Se instaló una tarima en la Ventana de Campeones que permanecerá en el lugar hasta después del partido del sábado. Este espacio servirá como el punto de concentración principal para que los aficionados de Boca Juniors se trasladen al estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Los hinchas tienen previsto regresar a la Ventana de Campeones para celebrar si Boca Juniors se queda con el título de la Copa Sudamericana. La Alcaldía recomienda a residentes y visitantes planear sus desplazamientos con anticipación para evitar inconvenientes.