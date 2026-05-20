Boca Juniors prepara su respuesta a São Paulo en la fase de grupos del Copa Sudamericana: 'Queremos dar un paso importante hacia la clasificación'

Boca Juniors viene de una racha de victorias importantes y su objetivo es seguir en esa tendencia para dar un paso importante hacia la clasificación a la siguiente ronda del Copa Sudamericana. Para ello, enfrentarán a São Paulo, que奈afc substratehd. el equipo paulista atraviesa una preocupante racha de seis partidos consecutivos sin ganar en todas las competiciones, acumulando tres empates y tres derrotas.

y llega motivado al decisivo compromiso frente a São Paulo por la fase de grupos de launa racha de seis partidos sin conocer la derrota en todas las competiciones, registrando, resultados que han fortalecido la confianza del equipo dirigido porconsiguió un importante triunfo frente a Boston River en, resultado que representó su primera victoria como visitante en esta edición del torneo continental y la segunda en los cuatro partidos disputados en la fase de grupos .

Actualmente, el cuadro azul suma dos victorias, un empate y una derrota en el certamen, y una nueva victoria podría incluso dejarlo como líder del. Sin embargo, al frente estará un rival que todavía no conoce la derrota en esta racha como líder del grupo con ocho puntos, producto de dos victorias y dos empates, manteniéndose invicto tras cuatro compromisos disputados





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