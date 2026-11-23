Boca Juniors celebró su victoria 2-0 sobre Atlético Mineiro con una caravana masiva en Buenos Aires. El equipo llega al Torneo Clausura como campeón internacional tras 18 años de espera, enfrentando ya a Independiente Rivadavia.

El Club Atlético Boca Juniors reafirmó su dominio continental tras conquistar la Copa Sudamericana con una victoria contundente de 2-0 ante el Atlético Mineiro en Barranquilla, Colombia, un logro que marcó el fin de una larga espera de 18 años para la institución. El regreso del plantel a la Argentina se convirtió en una fiesta masiva que trasladó la euforia del título deportivo directamente desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hacia las calles de Buenos Aires, consolidando el triunfo como un momento histórico para los hinchas del Xeneize.

Llegada triunfal y celebración inicial

La aeronave que transportaba a la delegación oficial tocó tierra en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 11:52 p. m. del domingo, marcando el inicio oficial de la recepción a los nuevos campeones internacionales. Desde el primer momento en que los futbolistas descendieron de la plataforma, los aficionados que esperaban en el terminal intensificaron sus cánticos y agitaron banderas, creando un ambiente de gran intensidad que anticipaba la magnitud de los festejos posteriores. Esta acogida inmediata demostró la conexión emocional que existe entre el club y su base de socios, quienes vieron en este título la materialización de un anhelo histórico.

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El capitán Leandro Paredes encabezó la delegación en este regreso, liderando a sus compañeros tras superar un percance físico ocurrido durante la jornada anterior. El mediocampista había sufrido un desmayo durante una entrevista realizada en Barranquilla, un incidente que generó preocupación entre la dirigencia y la prensa, pero que rápidamente quedó atrás gracias a su buena recuperación. Paredes se sumó activamente a la celebración, compartiendo un mensaje humorístico con sus seguidores para desactivar cualquier inquietud residual sobre su salud física.

En su comunicación digital, el titular del equipo afirmó: Somos campeones. Gracias a todos por los mensajes, fue solo un mareo por tantas vueltas juntas. Esta declaración permitió cerrar definitivamente el capítulo del susto y centrar la atención en la alegría colectiva, reforzando su rol como líder dentro del vestuario y como figura emblemática de esta generación dorada del fútbol argentino.

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Durante el vuelo de retorno desde Colombia, la fiesta ya estaba en marcha dentro de la cabina, donde varios jugadores aprovecharon el trayecto para bailar y celebrar cada detalle de la conquista en territorio colombiano. Este ambiente festivo anticipó lo que sería el recorrido posterior, ya que la euforia no se limitó al espacio cerrado del avión, sino que se extendió de manera natural hacia el exterior una vez que el equipo puso pie en suelo porteño, preparando el escenario para la recepción oficial.

Caravana hacia Boca Predio

La celebración no se detuvo en las instalaciones aeroportuarias, sino que se trasladó a la autopista Riccheri, donde una numerosa caravana de hinchas acompañó al plantel en su traslado hacia la sede deportiva del club. Los seguidores, armados con banderas, camisetas y cánticos ensordecedores, transformaron el viaje en una marcha de gloria que conectó el aeropuerto con el corazón institucional del Xeneize, evidenciando la pasión que sostiene al equipo durante todo el año.

El destino final de esta procesión deportiva fue Boca Predio, la sede donde se concentró la mayor cantidad de aficionados que esperaban ansiosos la llegada del autobús descapotable que transportaba a los futbolistas. Desde lo alto del vehículo, los jugadores saludaron a la multitud, levantaron bebidas en señal de victoria y compartieron la alegría por una conquista que el club llevaba 18 años esperando, un detalle que resonó profundamente con la memoria histórica de la institución y sus simpatizantes.

Entre los protagonistas destacables de la fiesta, Miguel Merentiel mantuvo su icónica máscara, un elemento de su identidad que no pasó desapercibido entre los presentes y que se sumó a los festejos junto a los seguidores. Esta imagen, junto con la fotografía del plantel celebrando con la Copa Sudamericana y la de Leandro Paredes levantando el trofeo junto a sus compañeros, se convirtió en las postales definitivas de una noche especial para la institución, capturando la esencia de un momento que quedará grabado en la memoria del club.

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Los pantalones amarillos que acompañaron la tradicional camiseta azul y oro también despertaron una fuerte nostalgia en los aficionados, quienes recordaron épocas glorias pasadas del club asociadas con ese color distintivo. Esta conexión visual con el pasado reforzó el sentimiento de pertenencia y orgullo, convirtiendo el atuendo de la victoria en un símbolo que trasciende el momento deportivo y se integra en la historia visual y emocional del equipo durante décadas.

Próximo desafío deportivo

Tras una celebración que se extendió desde Barranquilla hasta las calles de Buenos Aires, el equipo deberá realizar una transición rápida hacia sus obligaciones deportivas inmediatas. Según reportes del diario Olé, el plantel tiene previsto realizar una práctica oficial este lunes 23 de noviembre en Boca Predio, una sesión técnica diseñada para reestructurar la rutina física y táctica después de las jornadas de intensa fiesta y competición continental.

Este entrenamiento sirve como preparación directa para el próximo compromiso oficial, un duelo correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura argentino que enfrentará al Xeneize contra Independiente Rivadavia. Será el primer partido del equipo con el distintivo de campeón en su uniforme, aunque el parche oficial correspondiente al título internacional tendrá que esperar algunos meses adicionales para ser estrenado en competición local, separando claramente los ciclos deportivos continental y nacional.

Boca Juniors ha vuelto a celebrar a nivel internacional después de casi dos décadas de sequía competitiva en torneos de esta magnitud, una hazaña que reafirma su estatus como potencia histórica del fútbol sudamericano. La espera de 18 años terminó con un triunfo claro de 2-0 frente al Atlético Mineiro, y la alegría resultante ha encontrado en Buenos Aires un nuevo escenario para prolongarse, manteniendo la expectativa alta mientras el equipo prepara su retorno a la liga doméstica con la responsabilidad y el honor de defender su corona.