Boca Juniors vence 1-0 a River Plate en el superclásico

Boca Juniors se impuso 1-0 a River Plate en La Bombonera con gol de Lautaro Di Lollo en el superclásico del fútbol argentino.

Boca Juniors derrotó a River Plate con un marcador de 1-0 en el superclásico del fútbol argentino disputado el domingo pasado. El encuentro se llevó a cabo en La Bombonera por la decimoquinta y penúltima fecha del torneo Clausura. El único gol del partido fue anotado por el defensa Lautaro Di Lollo de cabeza a los 27 minutos.

Dispersión de River Plate

El equipo rival, conocido como el Millonario, ingresó al partido necesitado de la victoria para asegurar su clasificación a octavos de final. Sin embargo, el equipo sufrió las expulsiones de dos de sus defensas clave. Lucas Martínez Quarta fue expulsado a los 9 minutos, y Gonzalo Montiel lo hizo a los 79 minutos del encuentro.

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El árbitro Nicolás Ramírez intentó controlar la tensa jornada mostrando siete tarjetas amarillas para jugadores de Boca Juniors y dos para River Plate. Las expulsiones ocurrieron por acciones de juego violento e impedir una ocasión manifiesta de gol, lo que desestabilizó completamente al equipo visitante.

Posiciones y Clasificación

Con este triunfo, Boca Juniors quedó segundo en el Grupo A del Clausura y recuperó el primer puesto de la tabla anual. Esta victoria amplía su ventaja en el historial oficial del superclásico, llegando a 95 victorias contra las 88 de River Plate y 84 empates.

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Para River Plate, la situación es más complicada. El equipo marcha cuarto en el Grupo B pero cayó al octavo puesto de la Tabla Anual. Esta posición solo otorga tres cupos para la Copa Libertadores de 2027, dejando lejos a los visitantes de esa meta tan deseada.

Reacciones del Plantel Xeneize

Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors, destacó la inteligencia táctica del equipo. Paredes mencionó que debían disfrutar este partido único y que lo importante era ganar, reconociendo que podrían haber hecho más goles pero priorizando la eficiencia. El jugador subrayó que aún no han conseguido nada, pero van por el buen camino.

Milton Delgado, uno de las figuras del partido, también habló tras el silbatazo final. El volante xeneize afirmó que la figura fue el equipo y que estos partidos se juegan con el corazón y la sangre. Delgado reconoció que no se dio el 2-0, pero insistió en que el equipo quiere ganar y ya preparan la próxima final.