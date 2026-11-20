Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentan este sábado en Barranquilla por la Copa Sudamericana 2026 en el Metropolitano Roberto Meléndez renovado.

Este sábado 15 de noviembre de 2026, la ciudad de Barranquilla, Colombia, será el epicentro del fútbol sudamericano al albergar la gran final de la Copa Sudamericana 2026. El clásico confronto entre el Atlético Mineiro de Brasil y Boca Juniors de Argentina marcará la reapertura oficial del renovado Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Reapertura del Metropolitano Roberto Meléndez

El recinto deportivo, reconocido como el estadio más moderno de Colombia, acogerá el segundo duelo decisivo más importante del fútbol continental, ubicándose solo por detrás de la final de la Copa Libertadores. Las actividades oficiales comenzarán a las 5:30 p.m., con la expectativa de que el nuevo "Supermetro" reciba a una multitud de espectadores en sus nuevas gradas.

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La capacidad del estadio ha sido ampliada tras una remodelación iniciada el 18 de enero de 2026, alcanzando un total de 65.000 espectadores. Esta cifra representa un incremento significativo de 22.000 puestos adicionales respecto a la configuración anterior, garantizando espacio para la afición que colmará las tribunas en este evento de talla mundial.

Impacto Económico y Logística de la Final

El evento generará un impacto económico estimado que superará los $840.000 millones de pesos colombianos, inyectando capital significativo a la capital atlanticense y demostrando la capacidad de Colombia para organizar citas de primer nivel. Se proyecta que Barranquilla y otras ciudades del Caribe, como Cartagena y Santa Marta, recibirán a más de 125.000 visitantes durante la celebración.

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La movilización masiva de seguidores de Boca Juniors, conocida como La Banda, ha transformado la atmósfera local con una presencia predominante de colores azul y amarillo. La hinchada argentina no solo proviene de Argentina, dado que el club registró 282.644 socios a nivel mundial a inicio de año, sino que también incluye a una base de apoyo global estimada en unos 16 millones de seguidores en todo el planeta.

Premios Económicos y Historial Competitivo

Un incentivo millonario está en juego para ambos conjuntos, con un reparto total que supera los 84 millones de dólares. El campeón de la Copa Sudamericana 2026 recibirá 10 millones de dólares, lo que representa un aumento cercano al 54% frente a los 6,5 millones otorgados en 2025, mientras que el subcampeón asegurará 2,5 millones.

Si Atlético Mineiro se lleva el título, sumará 13,3 millones de dólares a su caja, o 5,8 millones en caso de derrota. Por su parte, Boca Juniors buscará evitar una nueva decepción tras perder tres finales de Copa Libertadores; si gana, recaudará 12,6 millones, pero solo 5,1 millones si pierde, manteniendo un récord de victorias perfectas en finales de Sudamericana.

Estrategias Técnicas y Clima

El entrenador de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, enfatiza la importancia de la experiencia y la adaptación a las condiciones ambientales. El estratega argentino reconoce que la humedad y el calor de Barranquilla serán factores clave, afirmando que las finales requieren una gestión táctica superior que supere las barreras físicas del clima local.

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Por otro lado, el Atlético Mineiro es dirigido por Eduardo Domínguez, un exjugador del Deportivo Independiente Medellín que impregna pragmatismo a su equipo. El brasileño cuenta con titulares clave como Kevin Castaño en el mediocampo y Mateo Cassierra en el ataque, buscando consolidar un proyecto deportivo iniciado en la década de 2010 con la era de Ronaldinho Gaúcho.