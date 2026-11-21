Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentan en Barranquilla por la Copa Sudamericana 2026. El Xeneize busca su primer título internacional en 18 años en un estadio remodelado de 65.000 plazas.

Boca Juniors y Atlético Mineiro disputan el sábado en Barranquilla la final de la Copa Sudamericana. El club Xeneize intenta romper una sequía de 18 años sin títulos internacionales, mientras que el Galo busca superar su imagen de participante habitual en grandes torneos. El encuentro se jugará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, remodelado recientemente para albergar a 65.000 espectadores.

Detalles del Estadio y Condiciones Climáticas

El estadio Metropolitano, sede de la selección Colombia, experimentó una reducción de cuatro metros en la altura de su cancha. Esta modificación deja las tribunas más cerca del césped, lo que podría intensificar las sensaciones térmicas durante el partido. El calor caribeño promete ser un factor decisivo para los equipos, dada la exposición directa del campo bajo el sol.

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El balón comenzará a moverse a las 5:30 p.m. hora local. La ciudad, conocida como la Puerta de Oro de Colombia, se ha transformado en un escenario festivo para los seguidores de ambos clubes. La mezcla de culturas ha llevado al Río Magdalena a convertirse en un punto de encuentro con música cumbia villera y vallenato colombiano.

Posiciones de los Equipos y Entrenadores

Rodolfo Arruabarrena dirige a Boca Juniors con la posibilidad de cerrar el año con cinco trofeos. El entrenador contó con el apoyo de Juan Román Riquelme, quien recuperó la presidencia del club hace tres años. El plantel xeneize incluye figuras como el campeón del mundo Leandro Paredes, el juvenil Leonel Flores y el portero Álvaro Montero.

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Por su parte, Eduardo Domínguez entrena al Atlético Mineiro, equipo que confía en la experiencia de Fred y Bernard. El Galo llegó a esta final tras perder las instancias decisivas de la Copa Libertadores 2024 contra Botafogo y de la Copa Sudamericana 2025 ante Lanús. Su última corona continental fue en 2014, fuera de territorio brasileño.

Impacto y Expectativas para el Club y sus Aficionados

La afición de Boca ha viajado desde Argentina atravesando Sudamérica para apoyar a su equipo. Matías Ogle, un hincha argentino de 38 años, destacó la identidad y escuela del club. Mauricio Serna, exjugador emblemático, mencionó que la presión en Boca es inherente a su historia de ganadores.

El Atlético Mineiro espera dejar atrás la fama de animador de torneos regionales. Pedro Torres, hincha del club brasileño, expresó esperanza en que el equipo pueda convertirse en campeón tras dos años de finales perdidas. La victoria otorgará al ganador la clasificación a la Copa Libertadores 2027, torneo al que Boca ya está matriculado.

El campeón también disputará la Recopa contra Palmeiras o Estudiantes. Aunque el texto menciona un posible cruce en Montevideo, el partido final se desarrolla en Barranquilla. Los hinchas colombianos, vestidos de azul y oro, han demostrado gran devoción por el coloso de Buenos Aires durante la semana previa al duelo.