Bogotá abre nueva ventana de reposición escolar tras interrupciones por movilizaciones

La Secretaría de Educación, liderada por Julia Rubiano, ofrece del 3 al 13 de junio de 2026 oportunidades de reposición de clases para compensar el tiempo perdido en marzo y abril, con la participación de directores, docentes y familias.

La Secretaría de Educación de Bogotá, bajo la dirección de la directora general Julia Rubiano , ha anunciado la apertura de una nueva ventana para la reposición del tiempo escolar perdido a causa de las movilizaciones sociales que interrumpieron las clases en los meses de marzo y abril del presente año.

En una declaración oficial, la autoridad educativa explicó que, pese a haber llevado a cabo seis rondas de negociación con la Asociación de Directores de Educación (ADE), ninguna de ellas logró concretar un acuerdo viable sobre los días de reposición. Ante la falta de avances, la Secretaría tomó la decisión de ofrecer a los establecimientos educativos del Distrito una serie de alternativas que permitan recuperar las horas lectivas interrumpidas.

Rubiano detalló que los directores y directoras de los colegios públicos y privados podrán programar las sesiones de reposición entre el 3 y el 13 de junio de 2026, fechas que incluyen los sábados 6 y 13 de junio. Todas las instituciones ya recibieron la circular informativa con los lineamientos y requisitos para organizar estos espacios.

Corresponde a cada rectoría, en coordinación con su cuerpo docente, definir los horarios y la distribución de los contenidos que se abordarán, teniendo en cuenta tanto las necesidades académicas de los estudiantes como las condiciones logísticas y de infraestructura de cada centro escolar. El objetivo es garantizar que la recuperación sea homogénea y que no se generen brechas adicionales en el proceso de aprendizaje.

En la misma comunicación, la Secretaría subrayó que los docentes que fueron objeto de descuentos salariales como medida disciplinaria por ausencias relacionadas con las protestas no serán excluidos del proceso de reposición. La propuesta busca, según Rubiano, que niñas, niños y jóvenes del distrito recuperen y refuercen los aprendizajes pendientes, evitando una pérdida irreversible de competencias básicas.

Asimismo, se resaltó la importancia de que los padres de familia y los propios estudiantes colaboren activamente, asistiendo puntualmente a los días de reposición y manteniendo una actitud comprometida con el proceso educativo. La directora cerró su mensaje agradeciendo la colaboración de la comunidad educativa y reiteró el compromiso del gobierno local con la calidad y continuidad de la educación en Bogotá.

La iniciativa será monitoreada de cerca por la Secretaría para evaluar su impacto y ajustar, si fuera necesario, futuras estrategias de recuperación académica





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