La alcaldía de Bogotá declaró alerta fase 1 en Kennedy y Puente Aranda por partículas PM10. Se restringen calderas y controles vehiculares hasta mejorar la calidad del aire.

La alcaldía de Bogotá implementó una alerta ambiental fase 1 en cuatro Unidades de Planeamiento Local del suroccidente de la capital, específicamente en Kennedy, Arborizadora, Puente Aranda y Patio Bonito. Esta decisión se toma para proteger la salud pública ante la acumulación de material particulado, conocida como PM10, que ha elevado los niveles de contaminación.

La medida entra en vigor este sábado y establece restricciones operativas claras para mitigar el deterioro de la calidad del aire en las zonas más afectadas de la ciudad.

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Restricciones Operativas y Controles Vehiculares

La secretaría de Ambiente (e), Claudia Gordillo, confirmó que se limitará el uso de calderas y equipos que utilicen combustibles sólidos o líquidos. Esta prohibición aplica específicamente entre las 6:00 a. m. y las 3:00 p. m. durante el sábado, con la posibilidad de extenderse de lunes a sábado en la misma franja horaria la próxima semana.

Además de las restricciones a equipos de calefacción e industria, las autoridades ordenaron mantener activos los sistemas de control de emisiones. Se suspendieron todos los mantenimientos que impliquen apagar estos filtros y se prohibió el uso de combustibles de respaldo. También se intensificarán los operativos de monitoreo y control a los vehículos en las vías principales.

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Causas Climáticas e Influencia Externa

El origen del deterioro ambiental se atribuye a una combinación de factores meteorológicos y externos. Claudia Gordillo señaló que los vientos débiles impidieron la dispersión de contaminantes, mientras que las bajas temperaturas matutinas favorecieron su acumulación cerca del suelo.

Se añade una posible influencia del humo procedente de incendios en Venezuela, la Orinoquía y la Amazonía, lo cual ha exacerbado la concentración de partículas en la capital.

Criterios para Levantar la Alerta

La fase de alerta no se levantará hasta que las estaciones de monitoreo Carvajal-Sevillana, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Kennedy registren niveles regulares de calidad del aire. Específicamente, se requieren 36 horas consecutivas con reportes bajos o moderados antes de que las restricciones sean retiradas.

Las autoridades indicaron que el seguimiento será constante para asegurar que los niveles de contaminación bajen de manera sostenida antes de normalizar la actividad en las zonas afectadas.

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Recomendaciones para la Población Vulnerable

Las partículas PM10, más finas que el grosor de un cabello, provienen del polvo vial, obras, industria y humos, afectando las vías respiratorias. Los grupos vulnerables, incluyendo menores de 5 años, mayores de 60, gestantes y personas con enfermedades crónicas, deben evitar el ejercicio al aire libre.

El público general debe reducir actividades físicas intensas y consultar el Índice Bombero de Calidad del Aire (IBOCA) antes de planear salidas. Se recomienda evitar la proximidad a vías congestionadas, obras o canteras, y utilizar mascarillas N95 si el tránsito es inevitable.