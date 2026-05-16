Bogotá aplica pico y placa regional en nueve corredores de acceso durante el plan retorno

Mediante la medida, se busca regular la movilidad de vehículos hacia la capital y facilitar el tránsito en los principales corredores de acceso a la ciudad, donde se espera un alto flujo de viajeros durante el plan retorno. La restricción se aplicará tanto para habitantes de Bogotá como para viajeros y residentes de municipios cercanos que utilicen las vías de acceso habilitadas para el retorno.

Bogotá aplicará pico y placa regional este 18 de mayo en nueve corredores de acceso durante el plan retorno . La medida busca regular la movilización de vehículos hacia la capital y facilitar el tránsito en los principales corredores de acceso a la ciudad, donde se espera un alto flujo de viajeros durante el plan retorno .

La medida aplica tanto para habitantes de Bogotá como para viajeros y residentes de municipios cercanos que utilicen las vías de acceso habilitadas para el retorno. Entre las acciones anunciadas por el Distrito están los ajustes en tiempos semafóricos en corredores de alto tráfico y la activación de intermitencia semafórica en laMedidas de movilidad para el acceso a BogotáLa recomendación de las autoridades es verificar el horario permitido según el número de placa y atender las indicaciones del personal de tránsito dispuesto en las vías de acceso a la capital.

La medida operará entre el mediodía y las 8:00 de la noche. De mediodía a 4:00 p. m. podrán movilizarse placas pares y de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. placas impares. La restricción aplicará en nueve corredores de acceso, entre ellos la Autopista Norte, Autopista Sur, calle 80, carrera Séptima y vía Suba - Cota. Expotatuaje rompió el silencio tras muerte de joven en Medellín: ‘cumplimos todos los protocolos’ Lo importante para読んでほしい wypełnienie表單 jest naszej strony.

Las autoridades recomendaron verificar el horario permitido según el número de placa y atender las indicaciones del personal de tránsito dispuesto en las vías de acceso a la capital. Quizás te interesaría: La medida operará entre el mediodía y las 8:00 de la noche. De mediodía a 4:00 p. m. podrán movilizarse placas pares y de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. placas impares.

La restricción aplicará en nueve corredores de acceso, entre ellos la Autopista Norte, Autopista Sur, calle 80, carrera Séptima y vía Suba - Cota. Organizadores del evento aseguraron que se cooperarán con las autoridades mientras avanza la investigación por la muerte de Juan Felipe Palacio Véle





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