Bogotá blindada ante las protestas por el predial: la mayoría de los inmuebles sin aumento

Mientras otras ciudades experimentan protestas por el incremento del impuesto predial, Bogotá parece protegida gracias a límites establecidos y una buena cultura de pago.

Mientras varias ciudades y departamentos del país se ven afectadas por protestas a causa del incremento desmedido en los avalúos catastrales y el impuesto predial, la situación en Bogotá parece estar bajo control. Según la Secretaría de Hacienda , más de la mitad de las propiedades en la ciudad no experimentaron un aumento en el impuesto predial, y en aquellos casos donde sí lo hubo, este fue igual o inferior a la inflación. Si se analiza cada tipo de propiedad en detalle, la situación es aún más favorable para los contribuyentes. En el sector residencial, el 70% de las propiedades en la ciudad no sufrieron un aumento real en el impuesto, lo que significa que aproximadamente 1.3 millones de hogares pagaron la misma cantidad que el año anterior. Otro 29% de estas propiedades experimentaron un incremento de hasta el 13%, mientras que menos del 1% vieron un aumento en el predial superior al 13%. Estas cifras contrastan significativamente con las denuncias de propietarios en más de 500 municipios que reportan aumentos en el avalúo catastral de sus propiedades superiores al 1,000%, debido a una actualización catastral impulsada por el Gobierno Nacional.

Ana María Cadena, secretaria distrital de Hacienda, explicó en una entrevista con EL TIEMPO que la protección a los contribuyentes bogotanos se debe a “normas que regulan el impuesto predial en Bogotá y establecen límites a su crecimiento para asegurar que el valor del tributo no aumente de manera desproporcionada entre cada período”. Específicamente, el plan distrital de desarrollo de la administración actual establece topes para las propiedades comerciales. El impuesto predial no podría crecer por encima del IPC más 8 puntos porcentuales. En cuanto a las propiedades residenciales, el límite es el IPC más 5 puntos, pero si se trata de viviendas de estratos 1 y 2 con bajos avalúos, el incremento no puede superar el IPC anual. Cadena añadió que “Dado que Bogotá tiene la mayoría de sus propiedades con catastro actualizado, los contribuyentes no enfrentarán avalúos que se disparen abruptamente de un año a otro”.

A pesar de este modelo que establece límites claros en la actualización catastral, han surgido casos de propietarios en Bogotá que denuncian aumentos excesivos en su avalúo o en el cobro del predial. Frente a esta situación, la secretaria aseguró que el Distrito ofrece un sistema para que los contribuyentes presenten su propia declaración tributaria con los datos que consideren correctos para su propiedad. “En Bogotá existe el sistema mixto de declaración y facturación, aplicable, entre otros, al impuesto predial. La declaración propia debe presentarse antes del vencimiento del último plazo establecido en el calendario tributario. En aquellos casos en los que el contribuyente presente una declaración tributaria, esta podrá ser revisada por la Dirección de Impuestos de Bogotá a través de un proceso de fiscalización”, aclaró la funcionaria. Además, la Secretaría Distrital de Hacienda cuenta con 11 puntos de atención para brindar orientación y ofrece información en su página web para resolver dudas sobre estos trámites.

Mientras las protestas se desarrollan en otras partes del país, Bogotá está en las fechas clave para el pago de impuestos. Hasta el viernes 17 de abril, los contribuyentes pueden pagar el predial con un 10% de descuento. Sin este beneficio, la fecha límite es el 10 de julio. Con fecha de corte al 9 de abril, la Secretaría de Hacienda ha recaudado 1.9 billones de pesos por concepto del predial este año, un 13% más que en la misma fecha del año anterior. La entidad espera recaudar un total de 5.2 billones de pesos por este impuesto en 2026, superando los 4.9 billones de pesos de 2025. Para el Distrito, esta meta es alcanzable gracias a la buena cultura de pago de los bogotanos y a su compromiso con la puntualidad.

“El desempeño del pago del impuesto predial en los últimos años ha sido positivo y creciente, lo que demuestra una buena cultura tributaria en Bogotá. Los bogotanos pagan a tiempo. En 2025, por ejemplo, el 88% de los contribuyentes cumplieron con su obligación a tiempo, es decir, antes de la última fecha de vencimiento”, afirmó Cadena. Se espera que en los próximos días los bogotanos que aún no han pagado el impuesto predial lo hagan aprovechando el descuento, contribuyendo así a las finanzas y al desarrollo de la ciudad. “Los registros del seguimiento diario indican que el recaudo del impuesto predial se acelera durante la semana anterior a los vencimientos. En este sentido, esperamos que en los próximos días se observe un incremento significativo en los pagos, concentrado especialmente en los últimos días antes del viernes 17 de abril, fecha límite para acceder al descuento por pronto pago”, explicó la secretaria de Hacienda.





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Impuesto Predial Bogotá Avalúo Catastral Hacienda Protestas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Candelaria Solís, la mujer de 46 años que sicarios le quitaron la vida mientras dormíaDetalles de este crimen que enluta a una familia en Bolívar y conmociona a la Zona Bananera.

Read more »

A Eduardo Pizarro sicario le quitó la vida mientras hablaba por celularEl hecho sucedió la noche de este sábado 11 de abril en el municipio de Santo Tomás, Atlántico.

Read more »

Hombre fue acribillado a disparos mientras departía en la terraza de una vivienda en Me QuejoLa víctima registraba una anotación judicial por el delito de violencia intrafamiliar.

Read more »

Keiko Fujimori celebra resultados preliminares en elecciones peruanas mientras el escrutinio avanza entre críticas y demorasLa candidata presidencial Keiko Fujimori se posiciona como favorita para la segunda vuelta en Perú, según resultados preliminares, mientras que las elecciones se ven empañadas por retrasos, incidentes y acusaciones de fraude. La inestabilidad política y el aumento de la criminalidad son desafíos clave para el próximo presidente.

Read more »

Un paramédico habría asesinado a seis adultos mayores mientras los trasladaba en ambulanciaEl paramédico fue detenido tras sospechas de homicidio durante servicios de emergencia que prestó.

Read more »

Policía asesinado en Cartagena mientras atendía un operativoUn patrullero fue asesinado en Cartagena mientras atendía un reporte sobre sospechosos. La policía está realizando operativos para capturar a los responsables.

Read more »