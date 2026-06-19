Bogotá celebra el Día Internacional del Yoga con jornada gratuita de bienestar en el Parque 93

El sábado 20 de junio, el Parque 93 acogirá una jornada sin costo para la comunidad, con sesiones de yoga, meditación, movimiento consciente y kirtán, organizada por la Asociación Amigos del Parque 93 y la Embajada de la India, dentro de la celebración global del Día Internacional del Yoga.

Bogotá se alista para conmemorar el Día Internacional del Yoga con una jornada de bienestar de acceso gratuito en el Parque 93 . El evento, que se celebrará el sábado 20 de junio entre las 9 a.m. y las 3 p.m., está abierto a la comunidad sin necesidad de inscripción previa ni experiencia en la disciplina.

La iniciativa forma parte del programa "Vive el Parque 93", coordinado por la Asociación Amigos del Parque 93 en conjunto con la Embajada de la India en Colombia, y se inscribe dentro de la conmemoración global impulsada por la Organización de Naciones Unidas, que cada 21 de junio destaca al yoga como una herramienta para la salud integral, la convivencia y el equilibrio emocional. Durante las seis horas de la jornada, los asistentes podrán participar en una variada programación que incluye sesiones del Protocolo Común de Yoga de la India, prácticas de Hatha Vinyasa, movimiento consciente, acroyoga y meditaciones guiadas.

El cierre del evento contará con un kirtán, un canto colectivo de mantras que propicia un ambiente de unión y tranquilidad. No se requiere equipamiento especializado; basta con ropa cómoda y, de ser posible, una colchoneta o toalla para mayor confort. Los organizadores subrayan que la actividad está pensada para personas de todas las edades, buscando crear un espacio donde la comunidad pueda respirar, moverse y reencontrarse bajo la sombra de los árboles del parque.

Karina Trevisan Pulido, directora ejecutiva de la Asociación Amigos del Parque 93, resaltó la importancia de este encuentro como el principal del país en la celebración del día del yoga, señalando que la Embajada de la India también organiza actividades similares en ciudades como Cartagena, Barranquilla, Cali, Neiva, Palmira, Yopal y Villa de Leyva. Según Trevisan Pulido, la práctica milenaria aporta beneficios cada vez más valorados en la vida urbana, como la reducción del estrés, la mejora de la concentración y el fortalecimiento del sentido de comunidad.

"Abrir este espacio para que cientos de personas respiren, se muevan y se reencuentren es la mejor forma de celebrar el yoga: como una pausa que nos une", afirmó. La jornada, además de promover el bienestar físico y mental, busca consolidar al Parque 93 como un escenario permanente para actividades de salud ciudadana, reforzando la convivencia y el cuidado del cuerpo y la mente en la capital





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