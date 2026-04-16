Bogotá Celebra la Décima Edición de Fin de Semana ARTBO: Arte para Todos en la Capital

La Cámara de Comercio de Bogotá presenta la décima edición de Fin de Semana ARTBO, expandiendo su alcance a ocho circuitos artísticos y ofreciendo cuatro días de acceso gratuito a la cultura en diversos puntos de la ciudad. La iniciativa busca democratizar el arte y hacerlo accesible a todos los bogotanos.

A partir de este jueves 16 de abril y hasta el domingo 19 de abril, la vibrante escena cultural de Bogotá se engalana con la celebración de la décima edición de Fin de Semana ARTBO. Este programa, impulsado por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), se ha consolidado como una cita ineludible para los amantes del arte y se erige como uno de los pilares fundamentales de la oferta cultural de la capital colombiana. Durante cuatro intensos días, los ciudadanos tendrán la oportunidad de sumergirse en un universo artístico diverso y enriquecedor, disfrutando de una programación extensa y completamente gratuita, distribuida estratégicamente en distintos puntos emblemáticos de la ciudad. La edición de este año promete una experiencia aún más amplia y ambiciosa, al extender su alcance a ocho circuitos artísticos que abarcan la totalidad de la urbe. Esta expansión territorial es una clara muestra del compromiso de la CCB por democratizar el acceso al arte y hacerlo presente en cada rincón de la ciudad.

Los ocho circuitos artísticos diseñados para esta edición incluyen la novedad de tres nuevas zonas: Kennedy, un sector que se incorpora por primera vez para visibilizar la producción artística de esta vasta localidad; Nogal y Chicó, que se unen para potenciar la oferta cultural en áreas con un gran dinamismo. Estos se suman a circuitos ya establecidos y de gran relevancia como el Centro Histórico, la Macarena, Teusaquillo, Chapinero y San Felipe. Cada uno de estos circuitos ha sido cuidadosamente curado para ofrecer un recorrido temático y geográfico que permita a los visitantes explorar la riqueza y complejidad de las prácticas artísticas contemporáneas que florecen en Bogotá. A través de una cuidadosa selección de galerías de arte, museos de renombre, librerías especializadas y espacios de diseño innovadores, el público tendrá la oportunidad de interactuar directamente con obras de artistas emergentes y consolidados, descubriendo nuevas perspectivas y dialogando con la vanguardia artística. La diversidad de disciplinas y lenguajes presentes en la programación garantiza que cada asistente, sin importar sus preferencias, encuentre algo que despierte su interés y estimule su imaginación.

La ceremonia de inauguración de este trascendental evento tuvo lugar el miércoles 15 de abril, contando con la presencia de destacadas personalidades del ámbito cultural y empresarial. En este marco, Caracol Radio tuvo el privilegio de conversar con Ovidio Claros Polanco, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, quien compartió detalles valiosos sobre la magnitud y el espíritu de Fin de Semana ARTBO. Las palabras del presidente resonaron con un profundo sentido de inclusión y democratización. «Queremos que sin ningún distingo la gente pueda sentir el arte, ver el arte y ser parte del arte en Bogotá. El arte no es de nadie, es de todos», afirmó Claros Polanco, subrayando la visión de la CCB de convertir el arte en una experiencia compartida y accesible para toda la ciudadanía. Esta filosofía se traduce en una programación diseñada para derribar barreras y fomentar la participación activa del público en la vida cultural de la ciudad, promoviendo el diálogo, la reflexión y la apreciación estética en un entorno festivo y acogedor. La décima edición de Fin de Semana ARTBO se proyecta así no solo como una exhibición de talento, sino como un poderoso catalizador para la cohesión social y el fortalecimiento de la identidad cultural de Bogotá, reafirmando su papel como epicentro de la creatividad y la innovación en América Latina





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