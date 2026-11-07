Bogotá celebra la VII Noche de Museos con entrada gratuita y alcance internacional

Bogotá alberga la VII Noche de Museos desde el 10 de noviembre con más de 80 instituciones y participación de 13 países iberoamericanos bajo el lema de unir mundos.

Desde el martes 10 de noviembre, la capital colombiana inicia laVII Noche de Museos, una jornada cultural que se extenderá hasta el viernes 13 de noviembre. Este evento congregará a más de 80 instituciones museísticas de Bogotá, las cuales abrirán sus puertas con entrada totalmente gratuita para el público general.

La iniciativa, organizada por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), busca facilitar el acceso a espacios de arte, historia y patrimonio. La programación abarcará más de 14 localidades de la ciudad, ofreciendo una variedad de actividades que incluyen recorridos guiados, exposiciones, talleres educativos, charlas con expertos y sesiones de conversación.

Also read Riña dentro de la URI de Puente Aranda en Bogotá deja un muerto y diez heridos

Dimensión internacional y lema global

La edición de este año distingue un componente internacional significativo al incorporar a instituciones culturales de 13 países iberoamericanos. Los participantes incluyen a Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Perú, Portugal, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

La celebración se articula en torno al lema propuesto por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), titulado 'Museos uniendo un mundo dividido'. Este concepto enfatiza el rol de los museos como lugares donde las personas pueden encontrarse, dialogar y reconocer diversas expresiones culturales en medio de la fragmentación global.

Advertisement

Perspectivas oficiales sobre el impacto cultural

Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, resaltó la capacidad de la convocatoria para conectar instituciones de diferentes naciones a través del arte. Trujillo afirmó que, en un contexto de división mundial, la cultura mantiene la capacidad de unir a las personas, cumpliendo la función central de los museos como espacios de cohesión social.

Por su parte, Diego Parra, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, subrayó el valor del intercambio entre instituciones y comunidades. Parra explicó que la jornada representa una oportunidad única para compartir experiencias, fortalecer vínculos comunitarios y reconocer las memorias inherentes a cada territorio colombiano.

Visibilidad de museos menos conocidos y acceso

Además de las instituciones de mayor reconocimiento como el Museo del Oro, el Museo Nacional y el Museo de Bogotá, la agenda integra espacios menos visibles que preservan historias locales. Estos incluyen el Museo de los Chircales y del Ladrillo en la carrera 12 bis #49A-46 Sur, dedicado a la fabricación artesanal de ladrillos.

La lista de espacios participantes también abarca el Museo del Vidrio en la carrera 1A #6C-75 Sur, el Museo de la Ciudad Autoconstruida en la calle 71H Sur #27-79, el Museo de Barbería GHB en la carrera 8 #1F-41, el Museo Masónico Colombiano en la carrera 5 #17-79, el Museo del Mar en la calle 4 #22-61 y el Museo Comunitario Itinerante El Resbalón en la calle 64A Sur #71F-32.

Advertisement

Para optimizar la asistencia del público, el IDPC habilitó un mapa interactivo que permite identificar la ubicación exacta de cada museo. Esta herramienta facilita que los visitantes organicen sus recorridos basándose en la cercanía geográfica, fomentando así el descubrimiento de espacios culturales variados y accesibles para familias y niños.