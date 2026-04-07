Bogotá: Congestión vehicular y múltiples incidentes afectan la movilidad

Reportes de alta congestión vehicular y accidentes en la avenida Suba y otras vías de Bogotá. TransMilenio y rutas zonales presentan retrasos.

Movilidad en Bogotá : Reportes de congestión y accidentes en varias vías principales. En la tarde de hoy, martes 7 de abril de 2026, la movilidad en Bogotá se ve afectada por múltiples incidentes que generan congestión vehicular en diferentes puntos de la ciudad. El más relevante, un accidente de tránsito en la avenida Suba con carrera 101, a la altura de la estación 21 Ángeles, involucra a dos buses.

Este incidente ha generado retrasos significativos en la operación de las rutas TransMiZonales y troncales de TransMilenio, complicando aún más la situación para los usuarios del transporte público. La congestión es considerable, con personal de grupo guía gestionando la movilidad en el punto del accidente. Además, la flota de TransMilenio se ha visto obligada a utilizar temporalmente el carril mixto debido a las afectaciones en la calzada exclusiva, agravando la situación de tráfico en la zona. Las autoridades recomiendan tomar rutas alternas para evitar las demoras, como la Transversal 88 y la carrera 91. La atención se centra en la remoción de los vehículos involucrados, con una unidad de grúa ya en el lugar para retirar uno de los buses. La situación en la avenida Suba persiste con alto flujo vehicular hacia el occidente, lo que requiere paciencia y precaución por parte de los conductores. \Adicionalmente, se registran otros incidentes que contribuyen a la complejidad de la movilidad en Bogotá. En la calle 80, la congestión es alta para ingresar a la ciudad debido a un camión varado en la Autopista Medellín en el kilómetro 1.5. Este hecho impacta directamente en el flujo vehicular proveniente de esta importante vía de acceso. Otro siniestro vial, esta vez en la localidad de Suba, ocurrió entre un automóvil y un motociclista en la autopista Norte con calle 137A. Afortunadamente, los vehículos involucrados ya fueron retirados por una unidad de grúa, permitiendo la recuperación del tránsito tanto en la calzada mixta como en la exclusiva. Asimismo, un bus zonal varado en la Av. Boyacá con calle 49, en sentido norte-sur, en la localidad de Engativá, también está generando complicaciones. Se asignó una unidad de grúa para atender esta situación. Estos incidentes, sumados a las condiciones habituales de tráfico en la ciudad, dificultan el desplazamiento de los ciudadanos y demandan una constante actualización de la información para optimizar las rutas y minimizar las demoras.\El monitoreo constante de las vías es fundamental para entender la situación en tiempo real. Las autoridades de tránsito y transporte están trabajando para agilizar la movilidad y minimizar el impacto de los incidentes en la ciudad. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las actualizaciones, planificar sus recorridos con anticipación y utilizar aplicaciones de tráfico para evitar las zonas más congestionadas. La colaboración ciudadana es crucial para mantener el orden y la seguridad vial. Es importante respetar las señales de tránsito, conducir con precaución y acatar las indicaciones de las autoridades. La combinación de múltiples factores, como accidentes, vehículos varados y el alto volumen de tráfico, están generando un panorama complejo en la movilidad bogotana. Las autoridades continuarán informando sobre el desarrollo de los eventos y las posibles soluciones para garantizar un desplazamiento seguro y eficiente para todos los ciudadanos





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