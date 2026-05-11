Bogotá marcará su participación en el próximo mayo por la Wings for Life World Run, evento deportivo internacional que reúne a corredores aficionado y profesionales con un objetivo social y científico especial.

Bogotá correrá una de las carreras más impactantes del mundo: ¿cuándo será y cuáles son los detalles? Bogotá hará parte este año de la Wings for Life World Run, un evento deportivo internacional que se desarrolla de manera simultánea en distintos países y que tiene un propósito diferente al de las competencias tradicionales, el cual es conectar a corredores aficionados y profesionales bajo una misma causa social y científica .

A diferencia de otras competencias atléticas, en esta carrera el objetivo principal no es llegar primero, sino correr por quienes no pueden hacerlo debido a lesiones medulares que los mantienen en silla de ruedas, muchas veces ocasionadas por accidentes de tránsito o caídas. La iniciativa es liderada por la fundación Wings for Life Foundation, creada en 2004 para financiar estudios científicos y ensayos clínicos enfocados en lesiones de médula espinal.

El evento se realizará el próximo domingo 10 de mayo de manera simultánea en todo el mundo y en Colombia tendrá dos puntos principales de encuentro. , la jornada comenzará a las 5:30 de la mañana y la salida oficial será a las 6:00 a. m. , al mismo tiempo que en el resto del planeta.bicada en El Poblado.

Además, quienes no puedan asistir presencialmente μπορέaaron participar desde cualquier lugar del país a través de la aplicación oficial de la carrera. Uno de los elementos más llamativos del evento es su formato. En lugar de una línea de llegada, 30 minutos después del inicio comienza a avanzar un “Catcher Car”, un vehículo virtual o físico que persigue a los corredores.

Por esta razón, el desempeño no se mide por tiempo, sino por la distancia recorrida antes de ser alcanzado.aunque los organizadores recalcan que cualquier persona puede participar, sin importar su nivel físico o experiencia deportiva. La jornada también incluirá actividades y experiencias junto a marcas aliadas como Decathlon, Smart Fit y La Lucha Sanguchia.investigaciones sobre lesiones de médula espinal.

En ediciones anteriores, la carrera reunió a más de 1,8 millones de participantes de 191 nacionalidades y logró recaudar más de El Síndrome de ASIA no solo estaría ligado a implantes mamarios: síntomas más comunesCola en man





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