Bogotá da inicio oficial a la ampliación de la autopista Norte: una transformación vial con enfoque ambiental

La ampliación de la autopista Norte en Bogotá inicia su fase constructiva tras superar obstáculos. El proyecto, con una inversión de 1,8 billones de pesos, busca ampliar la vía y mejorar la movilidad, priorizando la protección ambiental de los humedales.

Después de superar más de dos años de obstáculos y arduos trámites, Bogotá finalmente ha dado el pistoletazo de salida a una de las transformaciones más significativas en materia de movilidad, infraestructura e incluso desarrollo ambiental: la expansión de la autopista Norte. Se prevé que las obras se extiendan por cuatro años y medio, con el objetivo de revitalizar por completo esta vía, actualmente congestionada.

Con una inversión total de 1,8 billones de pesos, el proyecto busca ampliar 5,8 kilómetros de la autopista Norte, entre las calles 191 y 245, hacia el separador central en lugar del borde natural. Esto implicará pasar de 6 a 12 carriles, distribuidos en 5 carriles mixtos y uno exclusivo para los buses de TransMilenio en cada dirección. Adicionalmente, se construirán dos retornos a desnivel en las calles 235 y 242, así como una intersección en la calle 201 para conectar con el sector de Lagos de Torca. El proyecto también contempla la construcción de ciclorrutas y andenes de tres metros de ancho a ambos lados de la vía, junto con seis estaciones de TransMilenio, cada una equipada con puentes peatonales para facilitar el acceso. La nueva autopista presentará diferentes anchos a lo largo de su recorrido, oscilando entre 27,5 metros en el tramo comprendido entre las calles 191 y 235, y 23,7 metros en el extremo norte, entre las calles 235 y 245. Para mitigar el impacto en el entorno, la autopista se elevará en ciertos puntos hasta 4,4 metros, evitando así las inundaciones en esta infraestructura que atraviesa los valiosos humedales de Torca y Guaymaral. Asimismo, se emplearán estructuras de concreto de 10 metros de longitud, conocidas como box culvert, para conectar la fauna y flora de la zona, integrando los ecosistemas de la cordillera de los Andes con los humedales, el río Bogotá y la reserva Thomas van der Hammen. El punto de partida crucial se produjo el pasado lunes a las 8 de la mañana, cuando la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesionaria Ruta Bogotá Norte formalizaron el acta de inicio de obras, dando paso a la fase constructiva del proyecto. A pesar de que los ciudadanos aún no observarán maquinaria pesada en el sector, la firma ya ha iniciado las labores preliminares, que incluyen la topografía y los inventarios forestales definitivos. Estas actividades comenzaron en la calzada oriental, a la altura de la calle 245, en sentido sur-norte. Allí se llevó a cabo un diagnóstico de los árboles que requieren ser talados o trasladados, junto con ejercicios para ahuyentar a las aves y despejar las áreas de trabajo. En las próximas semanas, se desplegarán otros frentes de trabajo en los extremos de la autopista, acercándose gradualmente al centro, donde se ubica la estructura principal de los humedales Torca y Guaymaral. Esta sección es considerada de especial sensibilidad, motivo por el cual las obras aún no han llegado a esta zona, a la espera de una aprobación fundamental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Es importante recordar que en enero pasado, la autoridad otorgó la licencia ambiental al proyecto, pero estableció una serie de condicionantes ambientales que debían ser subsanados por la concesionaria. Tras casi tres meses de un estudio exhaustivo, Ruta Bogotá Norte presentó a la Anla, justo antes de firmar el acta de inicio con la ANI, los ajustes solicitados. EL TIEMPO pudo constatar que, entre otras modificaciones, se presentó un nuevo modelo hidráulico para la construcción. Este era uno de los condicionantes exigidos por la autoridad ambiental al otorgar la licencia, quien solicitó expresamente que la ejecución del proyecto se basara en un enfoque de infraestructura verde, con una estricta protección de los humedales Torca-Guaymaral, control hidráulico, gestión rigurosa de residuos y un seguimiento ambiental constante. En consecuencia, la decisión final recae ahora en la Anla, que deberá aprobar dichos ajustes para que la concesionaria pueda iniciar las obras en los humedales. Mientras tanto, se continuará avanzando en las demás actividades que ya se encuentran autorizadas. Juan Manuel Mariño, gerente general de la concesionaria Ruta Bogotá Norte, señaló en entrevista con EL TIEMPO: “En el cronograma, tenemos 77 días para las actividades preliminares. El lunes entregamos la información adicional a la Anla y estamos a la espera de su evaluación y pronunciamiento para intervenir la zona contigua a los humedales”. Uno de los mayores desafíos para los ciudadanos será la gestión de la movilidad. En una ciudad con más de 1.000 frentes de obra, los conductores se han acostumbrado a lidiar con polisombras, maletines y desvíos que colapsan el tráfico, un panorama que podría replicarse en la autopista Norte. Si bien la concesionaria reconoce la complejidad de mantener la operación en este corredor, por el que circulan más de 50.000 vehículos diarios, los conductores podrán transitar por la autopista como lo hacen actualmente, sin que se interrumpa el flujo vehicular durante la ampliación. “La movilidad es uno de los aspectos más complejos de esta obra. Sin embargo, en el contrato se estipula la obligación de mantener siempre los tres carriles”, añadió Mariño





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