Bogotá decreta alerta amarilla en toda la red hospitalaria para las elecciones del 21 de junio

La Alcaldía de Bogotá activó la alerta amarilla en todos los hospitales públicos y privados de la ciudad para garantizar una respuesta inmediata ante cualquier emergencia durante la jornada electoral del domingo 21 de junio. La medida busca optimizar la recepción de pacientes, los tiempos de ambulancias y la comunicación en tiempo real con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE). La Secretaría de Salud ha desplegado un esquema robusto de monitoreo, incluyendo acompañamiento en el Comité Operativo de Emergencias y ambulancias adicionales en puntos de alta afluencia.

La Alcaldía de Bogotá , a través de la Secretaría de Salud , ha decretado la alerta amarilla en toda la red hospitalaria de la ciudad, tanto pública como privada, para poder responder ante cualquier emergencia que se presente el domingo 21 de junio, día de las elecciones.

Esta medida, que comenzará a regir a partir de las primeras horas del día electoral, tiene como objetivo fundamental agilizar la recepción de pacientes en los servicios de urgencias, optimizar los tiempos de respuesta de las ambulancias y mantener canales de comunicación directos en tiempo real con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE). Aunque desde el Distrito no se ha emitido ninguna amenaza en cuanto a salubridad, la alerta amarilla se activa como medida preventiva para que la red hospitalaria se prepare ante cualquier contingencia en el marco de la jornada electoral, evento que convoca una alta concentración de ciudadanos en los centros de votación.

Para el monitoreo y atención durante la jornada, la Secretaría de Salud ha dispuesto un robusto esquema de respuesta. Habrá acompañamiento de funcionarios de la Secretaría en el Comité Operativo de Emergencias (COE) que se instalará en el C4 (Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo).

Además, se asignarán equipos médicos en puntos de alta concentración de público, como los principales centros de votación y zonas de gran afluencia. Como apoyo logístico, se sumarán otras cinco ambulancias de la Cruz Roja Colombiana, y se mantendrá disponibilidad 24 horas al día, los 7 días de la semana, de un equipo de respuestas especializado y un gestor de transporte externo para el seguimiento y traslado de pacientes a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).

La decisión busca garantizar la seguridad y la atención médica oportuna a todos los bogotanos durante la jornada democrática. La Secretaría de Salud reiteró que Bogotá está coordinada y lista para responder con oportunidad y eficiencia si la situación lo requiere. Esta activación de alerta amarilla se alinea con los protocolos de emergencia establecidos por la administración distrital, que priorizan la protección de la vida y la integridad de los ciudadanos en eventos de alta concurrencia.

Se hace un llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier eventualidad a través de las líneas de emergencia 123 y 132, y se confía en la colaboración de todos los actores involucrados para un desarrollo pacífico y seguro de las elecciones





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