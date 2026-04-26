Bogotá facilita el trámite de pasaporte sin costo para personas con discapacidad

La Cancillería colombiana implementó una medida que permite a las personas con discapacidad en Bogotá obtener su pasaporte sin pagar tarifas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. La iniciativa también incluye a familiares acompañantes y otros grupos prioritarios, facilitando su movilidad internacional.

En Bogotá , las personas con discapacidad pueden obtener su pasaporte sin costo alguno, según lo establecido por la Cancillería colombiana. Esta medida beneficia a un grupo poblacional que, al cumplir con los requisitos exigidos, puede solicitar el documento sin pagar tarifas.

Para acceder a este trámite gratuito, los interesados deben presentar su cédula de ciudadanía, el certificado del Sisbén en niveles A, B o C, y el certificado de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud, el cual debe estar vigente y registrado en el sistema correspondiente. Las oficinas encargadas del proceso verificarán estos datos antes de aprobar la solicitud.

La Cancillería informó que los ciudadanos pueden acudir sin cita previa a las sedes Norte y Centro de Bogotá, donde el horario de atención es de lunes a viernes, desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Esto permite a los usuarios realizar el trámite de manera directa y sin demoras.

Además, la normativa establece que un familiar acompañante, en primer grado de parentesco, también puede beneficiarse de esta exención, siempre que se demuestre el vínculo con documentos como el registro civil, el acta de matrimonio o prueba de unión marital de hecho. El acompañante debe ser mayor de edad y acreditar su relación con la persona beneficiaria. La Cancillería también detalló que existen otros casos en los que se puede acceder a la exención del pago del pasaporte.

Entre ellos se encuentran personas que necesitan tratamiento médico especializado en el extranjero, adultos mayores de 62 años, jóvenes menores de 25 años admitidos para estudios fuera del país y trabajadores con contratos laborales en el exterior. También aplica para niños en situación de adoptabilidad bajo protección del ICBF, delegaciones deportivas, culturales o científicas, y ciudadanos que deban viajar por enfermedad grave de un familiar en otro país, siempre que presenten los documentos requeridos.

Por ejemplo, en casos médicos, se exige un certificado expedido por la EPS con vigencia no mayor a un mes, mientras que para estudios en el extranjero, los documentos deben estar traducidos al español y contar con apostilla o legalización consular. La entidad recordó que todos los solicitantes deben cumplir con lo establecido en la Ley 1212 de 2008, el Decreto 3455 de 2008, la Ley 2136 de 2021 y la Resolución 6888 de 2021, entre otras normas vigentes.

La Cancillería reiteró que este trámite busca facilitar el acceso al pasaporte para poblaciones con condiciones específicas, garantizando así su movilidad internacional sin barreras económicas. Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial, basado en información de conocimiento público y revisado por periodistas y editores





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