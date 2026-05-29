Bogotá implementa Ley Seca para elecciones presidenciales

La Alcaldía de Bogotá expidió el Decreto 191 de 2026 que establece la prohibición de venta y consumo de alcohol desde el viernes 29 de mayo hasta el lunes 1 de junio, con el fin de garantizar la seguridad y el orden durante las elecciones presidenciales.

La Alcaldía Mayor de Bogotá , mediante el Decreto 191 de 2026, ha establecido la implementación de la Ley Seca con motivo de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.

Esta medida, que busca garantizar el orden público y la seguridad durante la jornada electoral, regirá desde las 6:00 p. m. del viernes 29 de mayo hasta las 12:00 p. m. del lunes 1 de junio. La decisión fue tomada en conjunto con las autoridades de seguridad y convivencia ciudadana, con el fin de evitar incidentes que puedan alterar el normal desarrollo de los comicios.

El decreto especifica que queda prohibida la venta y el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos, establecimientos comerciales y cualquier otro lugar abierto al público durante el período señalado. Las autoridades han advertido que quienes infrinjan esta disposición se enfrentarán a sanciones contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que incluyen multas y posibles suspensiones temporales de actividades comerciales.

Asimismo, se ha hecho un llamado a la ciudadanía para actuar con tolerancia, respeto y responsabilidad, contribuyendo así a un ambiente pacífico durante las votaciones. Esta no es la primera vez que se aplica una Ley Seca en Bogotá durante eventos electorales; ya en anteriores ocasiones se ha recurrido a esta herramienta para minimizar los riesgos de desórdenes y garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin contratiempos.

Las elecciones presidenciales de 2026 son particularmente importantes, ya que definirán el rumbo del país para los próximos cuatro años. Millones de colombianos están convocados a las urnas para elegir al próximo presidente y vicepresidente, y se espera una alta participación. La Alcaldía también ha coordinado con la Policía Nacional y otros organismos de seguridad para reforzar la vigilancia en los centros de votación y sus alrededores.

Además, se han dispuesto planes de contingencia para atender cualquier eventualidad que pueda surgir durante el fin de semana electoral. La administración distrital ha reiterado su compromiso con la democracia y ha invitado a todos los bogotanos a participar activamente en la jornada, depositando su voto de manera informada y pacífica.

Por otro lado, se recuerda que la Ley Seca no solo aplica para establecimientos como bares, restaurantes y licoreras, sino también para la venta ambulante y el consumo en parques y demás espacios públicos. Se recomienda a los ciudadanos planificar con anticipación sus actividades y evitar cualquier situación que pueda derivar en una sanción.

La medida ha sido bien recibida por algunos sectores, que consideran que contribuye a un ambiente de tranquilidad, mientras que otros la ven como una restricción innecesaria. Sin embargo, las autoridades insisten en que su objetivo principal es proteger la integridad del proceso electoral y la convivencia ciudadana.

Finalmente, la Alcaldía de Bogotá ha puesto a disposición de la ciudadanía canales de comunicación para reportar cualquier irregularidad o incumplimiento de la Ley Seca. Se espera que, con estas acciones, la capital colombiana sea un ejemplo de respeto y garantías democráticas durante la jornada electoral del próximo domingo 31 de mayo





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