Bogotá implementa medidas de movilidad para el regreso de viajeros el 3 de mayo de 2026

La Alcaldía de Bogotá anuncia un operativo logístico para facilitar el retorno de viajeros, incluyendo el reversible en la carrera Séptima y el pico y placa regional, con el objetivo de reducir congestión y mejorar la fluidez vehicular.

El regreso de los viajeros a Bogotá este domingo 3 de mayo de 2026 contará con un despliegue logístico diseñado para reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar el orden en las entradas principales.

La Alcaldía Mayor, a través de la Secretaría Distrital de Movilidad, confirmó que se aplicarán medidas restrictivas y operativas, entre las que destacan el reversible de la carrera Séptima y el pico y placa regional, con el fin de garantizar un flujo vehicular eficiente durante el cierre del fin de semana. Uno de los puntos clave del operativo será el corredor de la carrera Séptima.

En este sector, se habilitará un reversible que permitirá el tránsito únicamente en sentido norte-sur en ambos carriles, abarcando el tramo comprendido entre la calle 245 y la calle 183. Esta medida busca absorber el volumen de vehículos que ingresan desde municipios vecinos y descongestionar el acceso por el borde oriental de la ciudad.

Según el cronograma oficial de las autoridades de tránsito, los conductores deben tener en cuenta los siguientes horarios y disposiciones para el uso de esta vía: el operativo arrancará a las 4:30 p. m. , la medida se extenderá hasta las 8:00 p. m. o 9:00 p. m.

, dependiendo de la densidad del tráfico, quienes necesiten salir de Bogotá hacia el norte deberán utilizar rutas alternas como la Autopista Norte o la carrera Novena durante la vigencia del reversible, y personal de Diálogo Social y agentes civiles de tránsito estarán presentes en la zona para orientar a los ciudadanos. De manera simultánea, el ingreso a Bogotá estará regido por la normativa del pico y placa regional, la cual es de cumplimiento obligatorio en todos los corredores viales que conectan con la capital.

Esta medida divide la jornada de la tarde en dos turnos específicos según el último dígito de la placa del vehículo particular: entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m. solo podrán ingresar los vehículos con placa terminada en número par (0, 2, 4, 6 y 8), y desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. el acceso será exclusivo para automóviles con placa terminada en número impar (1, 3, 5, 7 y 9). Cabe recordar que antes del mediodía y después de las ocho de la noche no rige esta restricción, por lo que la administración distrital invita a los viajeros a programar su retorno en esos horarios para evitar picos de congestión y posibles sanciones.

Según destaca la Secretaría de Movilidad en sus canales oficiales de la red X, como @BogotaTransito, estos controles buscan reducir los tiempos de viaje en hasta un 30 % durante los domingos de alta afluencia. El éxito del Plan Retorno depende en gran medida de la preparación de los conductores.

Las autoridades recomiendan verificar el estado técnico-mecánico de los vehículos antes de salir a carretera, ya que cualquier falla menor en la carrera Séptima puede generar complicaciones severas en el flujo de la vía. Para atender estas eventualidades, el distrito dispondrá de grúas en puntos estratégicos.

Asimismo, la gestión del tráfico será apoyada tecnológicamente por el Centro de Gestión de Tránsito, cuyas cámaras permitirán monitorear y ajustar la duración del reversible en tiempo real. Se recomienda el uso de aplicaciones de navegación para identificar desvíos de último minuto y evitar sectores afectados por la jornada de monitoreo de aves que se realiza en zonas rurales del norte.

El incumplimiento de estas medidas, especialmente del pico y placa regional, conlleva multas económicas considerables y la inmovilización del vehículo. La paciencia y el respeto por los límites de velocidad en los tramos de transición del reversible son determinantes para que el regreso a casa este 2026 transcurra sin accidentes y de forma tranquila





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