Bogotá Implementa Reversible en la Carrera Séptima y Restricciones de Pico y Placa este Domingo

Medidas de gestión de tráfico se aplicarán este 3 de mayo para optimizar la movilidad en Bogotá, incluyendo un reversible en la Carrera Séptima y restricciones de acceso a la ciudad según el último dígito de la placa.

Este domingo 3 de mayo, la ciudad de Bogotá implementará una serie de medidas de gestión de tráfico con el objetivo de optimizar la movilidad y reducir la congestión vehicular, especialmente en la importante Carrera Séptima .

La estrategia central de estas medidas es la implementación de un reversible en la Carrera Séptima, que operará en sentido norte-sur desde la calle 245 hasta la calle 183. Este reversible se activará a partir de las 4:30 de la tarde y se mantendrá vigente hasta las 8:00 o 9:00 de la noche, con la duración final dependiendo del volumen de tráfico observado en el corredor durante esas horas.

La flexibilidad en el horario de finalización del reversible permitirá a las autoridades ajustar la medida en tiempo real para maximizar su efectividad y minimizar las interrupciones innecesarias al flujo vehicular. Además del reversible, se establecerán restricciones de acceso a la ciudad para vehículos particulares, buscando distribuir la demanda de transporte y evitar la saturación de las vías de acceso. Estas restricciones se aplicarán en franjas horarias específicas, diferenciando entre placas terminadas en números pares e impares.

La coordinación entre las autoridades de tránsito y la Policía Metropolitana es crucial para garantizar el cumplimiento de estas medidas y asegurar una movilidad fluida y segura para todos los ciudadanos. Se espera que estas acciones contribuyan significativamente a mejorar la experiencia de los conductores y usuarios del transporte público durante este fin de semana. La planificación cuidadosa y la comunicación efectiva son elementos clave para el éxito de estas iniciativas.

En detalle, las restricciones de acceso a Bogotá se aplicarán de la siguiente manera: entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde, solo podrán ingresar a la ciudad los vehículos particulares con placas terminadas en números pares. Esto significa que cualquier automóvil cuya placa finalice en 0, 2, 4, 6 u 8 podrá acceder a Bogotá durante este período.

Por otro lado, entre las 4:00 de la tarde y las 8:00 de la noche, el ingreso a la ciudad estará restringido únicamente a vehículos cuyas placas terminen en números impares, es decir, aquellos con placas finalizadas en 1, 3, 5, 7 o 9. Es importante destacar que estas restricciones no se aplicarán a vehículos de transporte público, vehículos de emergencia, ni a aquellos que cuenten con autorizaciones especiales emitidas por las autoridades competentes.

Fuera de estos horarios, es decir, antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 de la noche, todos los vehículos podrán ingresar a Bogotá sin ninguna restricción. Se recomienda a los conductores planificar sus viajes con anticipación, teniendo en cuenta estas restricciones, y utilizar rutas alternativas si es necesario para evitar demoras innecesarias.

La información sobre el estado del tráfico y las condiciones de las vías estará disponible a través de los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad y la Policía Metropolitana. La colaboración ciudadana es fundamental para el éxito de estas medidas y para garantizar una movilidad más eficiente y sostenible en la capital del país. Paralelamente a estas medidas de tráfico, es importante señalar que la situación de seguridad en el país sigue siendo un tema de preocupación.

Recientemente, se ha reportado la captura de un taxista armado que intentaba evadir a las autoridades. Este incidente subraya la importancia de mantener una presencia policial activa y de fortalecer los controles de seguridad en las calles de la ciudad.

Además, se ha alertado sobre la creciente influencia de los carteles mexicanos en la financiación y armamento de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Esta situación representa una amenaza para la estabilidad y la seguridad nacional, y requiere una respuesta contundente por parte del gobierno y las fuerzas de seguridad.

En el ámbito económico, se ha observado un aumento del 3,5% en el consumo de los hogares, lo que indica una cierta recuperación de la actividad económica. Sin embargo, se prevé una posible caída de la inflación en los próximos meses, lo que podría afectar el poder adquisitivo de los ciudadanos. La combinación de estos factores –gestión del tráfico, seguridad ciudadana, influencia de grupos armados ilegales y situación económica– presenta un panorama complejo y desafiante para las autoridades colombianas.

Es fundamental abordar estos problemas de manera integral y coordinada para garantizar el bienestar y la seguridad de todos los ciudadanos





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