Bogotá Implementa Sistema de Inteligencia Artificial para Proteger a la Infancia

Bogotá lanza un innovador sistema basado en inteligencia artificial para el seguimiento individual de más de 640.000 niños, anticipando riesgos y mejorando la atención integral. La iniciativa busca transformar la respuesta a la vulnerabilidad infantil, pasando de una lógica reactiva a una preventiva.

Bogotá lidera una revolución en la protección de la infancia con el lanzamiento de un sistema innovador basado en inteligencia artificial, marcando un hito en el uso estratégico de datos para el bienestar de sus ciudadanos más jóvenes.

Esta herramienta permitirá el seguimiento individual de más de 640.000 niñas y niños, anticipando riesgos y optimizando la asignación de recursos para una atención más efectiva y preventiva. La iniciativa representa un cambio fundamental en la forma en que la ciudad aborda la protección infantil, pasando de una respuesta reactiva a una proactiva, capaz de identificar y abordar situaciones de vulnerabilidad antes de que se conviertan en problemas mayores.

El sistema se compone de un módulo de gestión de casos que abarca desde la gestación hasta los cinco años, y un sistema predictivo impulsado por inteligencia artificial que puede anticipar diversas formas de violencia contra la primera infancia. Esta capacidad predictiva es crucial, ya que permite a las autoridades intervenir de manera oportuna, protegiendo el desarrollo integral de los niños y niñas.

En un contexto donde aproximadamente el 48% de la infancia bogotana no tiene acceso completo a los servicios que necesita, esta herramienta se presenta como un instrumento esencial para cerrar brechas y mejorar la cobertura efectiva. La implementación se realizará en colaboración con equipos territoriales y se extenderá progresivamente a toda la ciudad.

El sistema no solo rastrea el acceso a los servicios, sino que también considera el entorno familiar y geográfico de cada niño, lo que facilita intervenciones más precisas y personalizadas. Este enfoque integral es fundamental para garantizar que cada niño reciba el apoyo que necesita para prosperar.

La administración de Bogotá ha enfatizado que este proyecto no es simplemente el desarrollo de una herramienta tecnológica, sino la construcción de una nueva forma de trabajar, integrando diferentes sectores y promoviendo la coordinación entre entidades. El objetivo es pasar de una oferta de servicios fragmentada a una atención verdaderamente integral, donde cada niño sea visto como un individuo único con necesidades específicas.

La capacidad de ver a cada niño de manera individual, comprender su historial de atención y anticipar sus necesidades futuras es un cambio radical en la forma en que la ciudad aborda la protección infantil. La importancia de la intervención temprana en la primera infancia es un tema central en esta iniciativa.

Las autoridades de Bogotá han destacado que, en esta etapa crucial del desarrollo, cada minuto cuenta y llegar a tiempo puede marcar una diferencia significativa en la vida de un niño. El seguimiento nominal, es decir, la capacidad de identificar y rastrear a cada niño individualmente dentro del sistema, garantiza que ningún niño quede invisible para el Distrito. Si un niño falta a la guardería o muestra señales de alerta, el sistema permitirá una respuesta inmediata.

Este nivel de visibilidad y capacidad de respuesta es fundamental para proteger a los niños en situación de riesgo. La implementación de este sistema posiciona a Bogotá como una ciudad líder en América Latina en el uso de analítica de datos para el bienestar social. El enfoque predictivo redefine la forma en que se protege a la primera infancia, permitiendo a las autoridades anticiparse a los riesgos y tomar medidas preventivas.

Este es un paso importante hacia la construcción de una ciudad más justa y equitativa, donde todos los niños tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. La iniciativa representa un compromiso firme con la protección de la infancia y un ejemplo de cómo la tecnología puede utilizarse para mejorar la vida de los ciudadanos





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