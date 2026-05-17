Bogotá implementará reversible en Séptima para Día de la Ascensión

La capital colombiana implementará un esquema de movilidad reversible en la carrera Séptima para el Día de la Ascensión, con el objetivo de mitigar las congestiones en los accesos de la ciudad. La medida se aplicará en los vehículos particulares que pretendan ingresar al casco urbano de la capital.

Desde hoy domingo, 17 de mayo, habrá reversible por la Séptima : pico y placa regional en Bogotá puente festivo del Día de la Ascensión contará con un esquema de movilidad diseñado para mitigar las congestiones en los accesos de la capital.correspondientes al modelo de control perimetral .aplicación del reversible en la carrera Séptima .

Esta herramienta de ordenamiento vial busca priorizar el flujo de los ciudadanos que ingresan a la urbe desde los municipios de Cundinamarca y los departamentos del norte del país. La estrategia de contraflujo modifica el tránsito habitual de este importante eje vial, permitiendo que la calzada opere en un único sentido de circulación.

Las especificaciones técnicas de la medida contemplan las siguientes condiciones de ejecución:el contraflujo se activará a partir de las 4:30 p. m. y su finalización se proyecta entre las 8:00 p. m. y las 9:00 p. m. , dependiendo de la densidad y la cantidad de automotores que se desplacen por el corredor a esa hora.para evitar quedar atrapadas en los puntos de desvío obligatorios.

De forma paralela a las modificaciones en la carrera Séptima, la SDM confirmó que este lunes festivo, 18 de mayo de 2026,Este sistema de control aplica para todos los vehículos particulares que pretendan ingresar al casco urbano de la capital colombiana. La operación de la restricción horaria se dividirá en dos bloques de tiempo de acuerdo con el último dígito de las placas de los automotores:el tránsito hacia el interior de la ciudad estará permitido de forma exclusiva para los automóviles con placa terminada en número par:Los conductores que se desplacen antes de las 12 del mediodía o después de las 8 p. m. podrán ingresar a la ciudad sin restricción alguna por la numeración de sus placas.

El pico y placa regional opera en las entradas neurálgicas de la ciudad, cubriendo las conexiones con las diferentes regiones del territorio nacional. Los nueve corredores viales donde se realizarán los controles de tránsito son:Calle 80:desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur.

Los agentes de la Policía de Tránsito y los guías de movilidad de la alcaldía local estarán apostados en los diferentes puestos de control para verificar el cumplimiento de las normas y aplicar las sanciones correspondientes a los infractores. *Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión de la periodista. Regístrate en nuestros boletines y recibe noticias en tu correo según tus intereses. Mantente informado con lo que realmente te importa.

Mantente informado con la app de EL TIEMPO. Recibe las últimas noticias coberturas historias y análisis directamente en tu dispositivo





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bogotá Día De La Ascensión Reversible Séptima Control Perimetral Movilidad Automotores Placas Control De Tránsito Agentes De La Policía De Tránsito Guías De Movilidad Puestos De Control Verificar El Cumplimiento De Las Normas Aplicar Sanciones

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Exclusivo: Dueño del vehículo en el que sacaron a Yulixa Toloza de centro de estética ilegal ya se presentó ante autoridadesEl carro fue visto en dos peajes saliendo por el norte de Bogotá.

Read more »

La verdad detrás de los andenes del parque Gilma Jiménez: una obra recuperada que ya disfrutan los bogotanosEl megaproyecto en el suroccidente de Bogotá acumulaba retrasos desde hace seis años por fallas técnicas.

Read more »

Desde hoy domingo, 17 de mayo, habrá reversible por la Séptima: pico y placa regional en BogotáTránsito y movilidad activaron medidas especiales en los principales corredores viales para facilitar el retorno de miles de viajeros.

Read more »

Subsidios de vivienda en Bogotá: así pueden acceder a los programasFamilias en Bogotá pueden aplicar a subsidios de arriendo y compra de vivienda con requisitos específicos.

Read more »