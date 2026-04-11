Bogotá: La violencia se desplaza a la convivencia y los conflictos cotidianos, según informe

Un informe de ProBogotá Región revela una transformación en la inseguridad de la capital colombiana, con un aumento de la violencia intrafamiliar y las lesiones personales, mientras que algunos delitos tradicionales disminuyen. El estudio plantea la necesidad de una visión sistémica de la seguridad que aborde los conflictos cotidianos y la falta de confianza en las instituciones.

Bogotá exhibe progresos en varios de sus indicadores tradicionales de seguridad, no obstante, tras esas cifras emerge una nueva preocupación para las autoridades y analistas: la violencia en la urbe está dejando de concentrarse exclusivamente en la criminalidad convencional para trasladarse cada vez más a los entornos de convivencia, los conflictos cotidianos y las relaciones interpersonales.

Esa es una de las principales conclusiones del Informe Anual de Seguridad 2025 de ProBogotá Región, que alerta sobre una transformación estructural en la naturaleza de la inseguridad de la capital colombiana. De acuerdo con el reporte, durante el año 2025 se registró una disminución en varios delitos de alto impacto en comparación con el 2024. El homicidio decreció un 3,4 por ciento, pasando de 1.214 a 1.173 casos; el hurto a personas se redujo en un 5,4 por ciento; el hurto a comercio experimentó una baja del 32,8 por ciento; el hurto de automotores disminuyó un 22,7 por ciento, y la extorsión tuvo una caída del 20,5 por ciento. Sin embargo, mientras estos indicadores mejoran, se incrementan otros fenómenos que, según el análisis, están modificando la experiencia cotidiana de inseguridad de los bogotanos; tal es el caso de las lesiones personales, que crecieron un 10,2 por ciento, y la violencia intrafamiliar, que aumentó un 11,5 por ciento. Para ProBogotá Región, este comportamiento confirma que la violencia urbana en la capital está mutando hacia escenarios más cercanos a la vida diaria de los ciudadanos. Ya no se trata únicamente del delito asociado al crimen organizado o al hurto en el espacio público, sino de conflictos que se manifiestan dentro de los hogares, en disputas entre particulares y en situaciones de intolerancia que terminan escalando a agresiones físicas o incluso homicidios. De hecho, el informe señala que una proporción considerable de los homicidios registrados en Bogotá está vinculada a riñas, intolerancia y conflictos espontáneos, muchos de ellos relacionados con el consumo de alcohol. Este hallazgo, según el documento, obliga a replantear la discusión sobre seguridad en la ciudad, ya que sugiere que el problema no puede ser entendido solo desde una perspectiva policial, sino también desde una óptica social, institucional y de cultura ciudadana. El análisis también pone de manifiesto que Bogotá enfrenta una paradoja: mientras la demanda ciudadana por seguridad se intensifica, las capacidades institucionales para responder continúan siendo limitadas. Según ProBogotá, el principal cuello de botella no reside únicamente en el pie de fuerza policial, sino en factores como la baja efectividad del sistema judicial, la limitada coordinación entre instituciones y las disparidades territoriales en la respuesta estatal. A esto se suma un contexto nacional complejo, marcado —según el informe— por el fortalecimiento del crimen organizado, la expansión de economías ilegales en zonas urbanas, una mayor presencia de grupos armados y la ausencia de una política nacional de seguridad urbana bien articulada. Otro punto que resalta el estudio es el deterioro del entorno urbano como un factor que alimenta la percepción de inseguridad. Problemas como la acumulación de basuras, la mala iluminación, el vandalismo y el desorden físico en el espacio público están actuando, según el análisis técnico, como facilitadores del delito y como elementos que profundizan la sensación de desprotección ciudadana, incluso en contextos donde algunos delitos muestran reducciones estadísticas. A este panorama se añade un debilitamiento de la confianza en las instituciones. El informe indica que el 48 por ciento de las víctimas no denuncian los delitos, principalmente por considerar que el proceso no produce resultados o resulta inútil. Para ProBogotá, esa falta de denuncia no solo afecta la capacidad de reacción del Estado, sino que evidencia un problema estructural de legitimidad y eficacia institucional que restringe el impacto de cualquier estrategia de seguridad. Frente a este escenario, el centro de pensamiento advierte que el principal riesgo para Bogotá no es un aumento generalizado del delito, sino la consolidación de dinámicas focalizadas de violencia, criminalidad organizada y economías ilegales que podrían expandirse si no se interviene de manera oportuna. En otras palabras, la ciudad no enfrenta un deterioro uniforme en todos sus frentes de seguridad, pero sí un punto de inflexión que podría comprometer la sostenibilidad de las mejoras actuales. Para afrontar este nuevo panorama, el informe propone una hoja de ruta basada en una visión sistémica de la seguridad. Entre las recomendaciones se encuentran fortalecer la coordinación entre la Nación y el Distrito, mejorar la asignación territorial del pie de fuerza policial, robustecer el sistema de justicia, intervenir el entorno urbano, gestionar integralmente la convivencia, impulsar estrategias de prevención social focalizada y utilizar de manera más intensiva datos e inteligencia para anticipar riesgos. Desde diversos sectores, se coincide en que el diagnóstico obliga a ampliar el debate público sobre seguridad





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