Bogotá lanza convocatoria con 587 vacantes laborales para finales de abril de 2026

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá abre 587 ofertas de empleo para diversos niveles educativos. Conozca cómo postularse y dónde recibir asesoría personalizada para su hoja de vida.

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, en conjunto con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), ha anunciado la apertura de una nueva convocatoria laboral que pone a disposición de la ciudadanía un total de 587 vacantes para la semana comprendida entre el 20 y el 25 de abril de 2026.

Esta iniciativa busca reducir las brechas de desempleo en la capital colombiana mediante una oferta diversa que incluye plazas para personas con diferentes niveles de formación académica, desde educación básica y media hasta perfiles técnicos, tecnológicos y profesionales. El despliegue de estas oportunidades se realiza con el propósito fundamental de conectar de manera eficiente el talento local con las empresas que requieren fortalecer sus equipos de trabajo, ofreciendo modalidades tanto presenciales como virtuales según las necesidades de los empleadores. Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la SDDE, destacó que la prioridad de esta administración es fomentar un entorno donde cada ciudadano encuentre una oportunidad ajustada a su experiencia y potencial. Los cargos ofertados para este periodo se concentran predominantemente en roles de asesores comerciales, técnicos especializados y personal de apoyo o auxiliares administrativos. Una vez que los interesados cargan su información en el sistema, la entidad se encarga de realizar el filtro necesario para verificar que el perfil del postulante coincida con los requerimientos específicos de las organizaciones. Si existe compatibilidad, la hoja de vida es remitida directamente a las empresas, iniciando así el proceso de selección y contratación formal bajo los parámetros establecidos por el mercado laboral actual. Para acceder a estas ofertas, los interesados deben realizar el registro de su hoja de vida a través del portal web oficial del Servicio Público de Empleo. En dicha plataforma, los usuarios pueden utilizar herramientas de búsqueda avanzada y filtros por competencias para encontrar las vacantes que mejor se adapten a sus habilidades. Asimismo, las autoridades han habilitado un punto de atención presencial en la carrera 13 # 27-00, local 12, en Bogotá, donde el horario de atención es de lunes a viernes, desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. En este espacio, los ciudadanos no solo reciben apoyo técnico para la inscripción en la plataforma, sino también orientación profesional integral, incluyendo fortalecimiento del perfil laboral y capacitaciones en habilidades blandas, tales como liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva, elementos que son altamente valorados en los procesos de reclutamiento modernos y que contribuyen a un desempeño exitoso en cualquier entorno organizacional. Es fundamental que los aspirantes aprovechen estos recursos gratuitos diseñados para potenciar su empleabilidad y asegurar su inserción o reingreso al mercado productivo de la capital





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