Bogotá lanza la Línea 137 para emergencias médicas las 24 horas

La Alcaldía de Bogotá implementa un nuevo servicio de atención médica urgente, disponible las 24 horas, para agilizar la respuesta en emergencias y reducir la congestión en hospitales.

Bogotá ha lanzado oficialmente la Línea 137 , un nuevo servicio exclusivo para gestionar emergencias médicas , disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Esta iniciativa, impulsada por la Secretaría de Salud del Distrito, tiene como objetivo principal agilizar la atención médica y disminuir la saturación en los servicios de urgencias hospitalarias. Según el secretario de Salud, Gerson Bermont, esta línea está diseñada para brindar acompañamiento, orientación y direccionamiento en situaciones de emergencia. Durante la presentación del servicio, Bermont destacó que a partir de ahora, todos los ciudadanos de Bogotá pueden acceder a esta línea para recibir asistencia inmediata.

Los profesionales que atienden las llamadas realizarán un triaje telefónico para evaluar la gravedad de cada caso y derivar al paciente al servicio más adecuado. Además, la Línea 137 ofrecerá orientación sobre cómo acceder a consultas prioritarias con las EPS, servicios de telemedicina o incluso visitas domiciliarias en casos graves. Este beneficio, que antes solo estaba disponible para quienes tenían prepagadas, ahora está al alcance de los más de 8 millones de habitantes de la capital.

Bermont enfatizó que este es un servicio público de la Alcaldía de Bogotá, diseñado para reducir las brechas de inequidad en el acceso a la salud. La línea no solo proporciona orientación médica, sino también un acompañamiento constante para que los ciudadanos no se sientan solos en momentos de emergencia. La implementación de esta herramienta representa un avance significativo en la atención de salud pública, permitiendo una respuesta más rápida y eficiente ante situaciones críticas.

Los usuarios pueden llamar al 137 desde cualquier punto de la ciudad para recibir asistencia inmediata, lo que contribuirá a optimizar los recursos del sistema de salud y mejorar la calidad de vida de los bogotanos





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