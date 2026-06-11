Bogotá: Manifestantes avanzan por carrera Séptima, cierres viales y accidentes en vías

Los manifestantes avanzan por la carrera Séptima de Bogotá, generando fuertes trancones en vías clave para la movilidad de la capital. La Secretaría de Movilidad informa que se levantan los cierres viales implementados en la Cra. 7 y 13 y se implementan nuevos cierres en la Cra. 10 con calle 26 y calle 28 con Cra. 7. Debido a manifestaciones ajenas a la operación, permanece cerrada estación Museo del Oro y la estación Aguas funciona para los usuarios que se dirijan a Universidades. La novedad operativa a la altura de la estación Campiña. Los buses salen a carril mixto en sentido oriente occidente, disminuyendo así la congestión vehicular. En la calle 26, se reportan enormes trancones por represamiento de vehículos en la avenida Boyacá. Agentes civiles realizan maniobras de agilización de tráfico en la Cll 26 con Cra. 100 hacia el oriente, para descongestionar el corredor y el ingreso al aeropuerto. Un fuerte accidente se ha reportado en la Autopista Norte a la altura de la calle 222 entre un carro de valores y una moto, en el sentido sur-norte.

Los manifestantes avanzan por la carrera Séptima de Bogotá , generando fuertes trancones en vías clave para la movilidad de la capital. La Secretaría de Movilidad informa que se levantan los cierres viales implementados en la Cra. 7 y 13 y se implementan nuevos cierres en la Cra. 10 con calle 26 y calle 28 con Cra. 7.

Debido a manifestaciones ajenas a la operación, permanece cerrada estación Museo del Oro y la estación Aguas funciona para los usuarios que se dirijan a Universidades. La novedad operativa a la altura de la estación Campiña. Los buses salen a carril mixto en sentido oriente occidente, disminuyendo así la congestión vehicular. En la calle 26, se reportan enormes trancones por represamiento de vehículos en la avenida Boyacá.

Agentes civiles realizan maniobras de agilización de tráfico en la Cll 26 con Cra. 100 hacia el oriente, para descongestionar el corredor y el ingreso al aeropuerto. Un fuerte accidente se ha reportado en la Autopista Norte a la altura de la calle 222 entre un carro de valores y una moto, en el sentido sur-norte





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