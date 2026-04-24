Bogotá: Maniobras Peligrosas de Taxis y Vehículos Particulares Ponen en Riesgo la Vida de Peatones

Un video viralizado muestra un taxi y un Chevrolet Spark realizando maniobras imprudentes en Ciudad Bolívar, generando indignación y una respuesta de la Secretaría de Movilidad. La conducta de los conductores es considerada una grave infracción al Código Nacional de Tránsito.

La seguridad vial en Bogotá se ve constantemente amenazada por comportamientos imprudentes y peligrosos por parte de algunos conductores. Un reciente incidente, capturado en video y viralizado a través de la cuenta de X (anteriormente Twitter) ‘Pasa en Bogotá ’, ha generado una ola de indignación y preocupación entre los ciudadanos y las autoridades locales.

El video muestra un taxi y un vehículo Chevrolet Spark realizando maniobras arriesgadas en la intersección de la calle 51 con la calle 59C Sur, cerca del centro comercial Ensueño, en la localidad de Ciudad Bolívar. Los conductores, aparentemente sin importar la señalización vial ni la presencia de peatones, se involucraron en una conducta temeraria que puso en peligro la vida de quienes transitaban por la zona.

Las imágenes revelan una falta de respeto flagrante por las normas de tránsito y una total indiferencia hacia la seguridad de los demás. Los vehículos se observan realizando giros bruscos, invadiendo carriles y, según testimonios de residentes locales, incluso subiéndose a las aceras peatonales. Esta situación no es un hecho aislado, sino un patrón de comportamiento que se repite en la zona, generando un ambiente de constante riesgo para los peatones.

La denuncia pública del incidente, realizada por el presidente del Concejo de Bogotá, Papo Amin, ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de tomar medidas drásticas para combatir esta problemática. Amin calificó la situación como una “barbaridad” y exigió a la Secretaría de Movilidad la aplicación de sanciones ejemplares a los conductores involucrados. Su preocupación se centra en el potencial de atropellos y accidentes graves que podrían ocurrir en cualquier momento debido a estas imprudencias.

La respuesta de la Secretaría de Movilidad no se hizo esperar, condenando enérgicamente la conducta de los conductores y anunciando que ya se encuentran en proceso de sanción. A través de un mensaje en la misma red social, la Secretaría expresó su rechazo a este tipo de comportamientos y reafirmó su compromiso con la seguridad vial en la ciudad.

En Colombia, las conductas peligrosas que ponen en riesgo la vida de los demás están tipificadas en el Código Nacional de Tránsito como una infracción D07. La sanción correspondiente a esta infracción asciende a 1.266.100 pesos colombianos y, en casos más graves, puede incluir la inmovilización del vehículo.

La inmovilización es especialmente probable cuando se invaden las aceras, se adelanta de forma indebida o se realiza zigzagueo entre los vehículos, ya que estas acciones aumentan significativamente el riesgo de atropello a peatones. Este incidente sirve como un recordatorio de la importancia de la responsabilidad individual al volante y la necesidad de un mayor control y vigilancia por parte de las autoridades para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.

La impunidad ante estas conductas solo perpetúa el problema y pone en riesgo la vida de personas inocentes. Es fundamental que los conductores comprendan que el respeto a las normas de tránsito no es solo una obligación legal, sino también una cuestión de ética y responsabilidad social. La colaboración ciudadana, a través de la denuncia de estas situaciones, es crucial para que las autoridades puedan actuar de manera efectiva y prevenir futuros accidentes





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