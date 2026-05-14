Bogotá: Miles de jóvenes ya pueden postularse a los programas de pregrado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas anunció la apertura de inscripciones para sus programas de pregrado con beneficio de matrícula cero, una de las oportunidades más esperadas por miles de jóvenes que buscan ingresar a la educación superior pública en Bogotá.

Miles de jóvenes en Bogotá ya pueden postularse a los programas de pregrado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. La Universidad Distrital anunció la apertura de inscripciones para sus programas de pregrado con beneficio de matrícula cero , una de las oportunidades más esperadas por miles de jóvenes que buscan ingresar a la educación superior pública en Bogotá .

La convocatoria incluye 47 programas académicos distribuidos en siete facultades y permitirá que los estudiantes admitidos no tengan que pagar valor de semestre, asumiendo únicamente costos administrativos como el seguro estudiantil. La Universidad Distrital es una de las instituciones públicas más solicitadas en Bogotá gracias a sus programas acreditados y al beneficio de gratuidad educativa para estudiantes que cumplen los requisitos establecidos por el Gobierno Nacional.

El proceso de inscripción se realiza completamente en línea y consta de varios pasos: Esperar aproximadamente 12 horas. Completar el formulario oficial de inscripción con datos personales y resultados de las pruebas Saber 11. La universidad recordó que para participar es obligatorio contar con resultados del ICFES Saber 11 de los últimos cinco años. Aunque los programas cuentan con matrícula cero, el aspirante sí debe pagar el valor correspondiente a la inscripción.

Según la convocatoria vigente, el costo ronda los 175 mil pesos colombianos, dependiendo del periodo académico y la modalidad seleccionada. El beneficio aplica principalmente para estudiantes de bajos recursos matriculados en instituciones públicas de educación superior y que cumplan condiciones definidas por el Ministerio de Educación.

Además, los aspirantes no deben contar previamente con título universitario profesional. Bienvenido e inducción para estudiantes nuevos: 31 de julio de 2026. Los interesados pueden consultar toda la información oficial y los programas disponibles en el portal de admisiones de la Universidad Distrita





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