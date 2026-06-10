Bogotá: motociclista murió tras accidente cerca al centro comercial Nuestro Bogotápico

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha informado sobre los horarios de la medida para vehículos particulares y taxis que pueden circular en la ciudad, según el calendario de la SDM. Los usuarios que quieran ser exentos del pico y placa pueden registrarse en la página de la SDM y conocer el calendario.

Movilidad Bogotá hoy miércoles 10 de junio de 2026: motociclista murió tras accidente cerca al centro comercial Nuestro Bogotá pico y placa en Bogotá este miércoles 10 de junio de 2026.

Estos son los horarios de la medida para vehículos particulares y taxis que pueden circular en la ciudad, según el calendario de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).para vehículos particulares de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. y para taxis de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. Recuerde que los usuarios que quieran ser exentos del pico y placa pueden registrarse en la página de la Secretaría Distrital de Movilidad y conocer elSobre las 5 de la tarde se reportó un accidente en la localidad de Engativá, precisamente en la Avenida Ciudad de Cali con Calle 63, a pocos metros del centro comercial Nuestro Bogotá.

Autoridades de Movilidad confirmaron que el incidente involucró un tractocamión. En el punto hay congestión. Uniformados recomiendan tomar vías alternas.. Se presenta siniestro vial con fatalidad en la loc/Engativá, Av. Cali con Av. Mutis (calle 63), sentido Sur-Norte.

Involucra tracamión y motociclista, quien lamentablemente falleció en el lugar del accidente. Tomar rutas alternas, vía cerrada. Se reporta accidente entre bus zonal y automóvil en la calle 163A con carrera 13A, en la localidad de Usaquén. Unidad de tránsito en desplazamiento hacia el lugar.

Se reporta accidente entre dos buses articulados en la av. NQS con av. Mutis, en la localidad de Barrios Unidos, sentido sur – norte, con afectación en la calzada exclusiva. Se reporta un siniestro entre un camión y un ciclista, en la localidad de Engativá, en la av. El Dorado (Calle 26) con carrera 96, sentido oriente - occidente. Una unidad de Grupo Guía y una ambulancia se encuentran en el punto.

Se informa que el tractocamión fue retirado de la vía, por lo que la movilidad se recupera en la av. Boyacá con av. Guayacanes, sentido norte – sur. Grupo Guía permanece en el lugar





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