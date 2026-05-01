Bogotá ofrece nueva oportunidad para pagar el impuesto predial en cuotas sin intereses

La Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Hacienda ofrecen el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC) hasta mayo de 2026 para regularizar el impuesto predial en cuatro cuotas sin intereses, con beneficios adicionales para quienes cumplan con el primer pago antes del 5 de junio.

En la agitada vida cotidiana, donde las responsabilidades se acumulan y los imprevistos son comunes, es frecuente que algunas obligaciones fiscales se pospongan, ya sea por descuido o por limitaciones económicas.

La Alcaldía de Bogotá es consciente de estas dificultades y, para quienes no pudieron aprovechar el descuento en el pago del impuesto predial, ofrece una nueva oportunidad para regularizar su situación sin perjudicar sus finanzas. La Secretaría de Hacienda ha recordado que aquellos contribuyentes que no lograron cumplir con el beneficio inicial o no disponen del monto total para un pago único, aún pueden optar por el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC), disponible hasta el viernes 8 de mayo de 2026.

Este sistema permite fraccionar el pago del impuesto predial en cuatro cuotas anuales, sin intereses, siempre que se respete el calendario establecido. El primer pago debe realizarse antes del 5 de junio, lo que no solo evita recargos, sino que también brinda acceso a beneficios adicionales, como la participación en el concurso 'Paga tu predial y mejora tu cuadra'. Esta iniciativa reconoce a las comunidades más cumplidas y solidarias, premiándolas con mejoras en su entorno.

Aunque el plazo para obtener el descuento del 10% ya ha expirado, la ciudad sigue ofreciendo alternativas para facilitar el cumplimiento de esta obligación y evitar que los contribuyentes incumplan sus deberes fiscales. Además, el SPAC no solo alivia la presión económica, sino que también fomenta la responsabilidad ciudadana, permitiendo a los contribuyentes mantenerse al día sin sacrificar su estabilidad financiera.

La Alcaldía de Bogotá reitera su compromiso de apoyar a los ciudadanos en momentos de dificultad, garantizando que el pago de impuestos no se convierta en una carga insostenible. Con estas medidas, se busca promover una cultura de cumplimiento fiscal que beneficie tanto a los contribuyentes como al desarrollo de la ciudad. Para más información, los interesados pueden consultar la página oficial de la Secretaría de Hacienda o acercarse a las oficinas correspondientes





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