El Concejo de Bogotá condecoró póstumamente a Sonia Osorio, creadora del Ballet Nacional, con la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez en grado Gran Cruz.

El Concejo de Bogotá entregó la condecoración póstuma a la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez, en su máximo grado de Gran Cruz, a la memoria de Sonia Osorio, la reconocida bailarina, maestra y fundadora del Ballet Nacional de Colombia. Este alto reconocimiento oficial honra la extensa trayectoria de la artista colombiana, cuya labor ha sido fundamental para la preservación y la proyección internacional del folclor nacional durante más de seis décadas.

Entrega de la condecoración en el Concejo

La ceremonia oficial se llevó a cabo el 24 de noviembre dentro de las instalaciones del Concejo de Bogotá, donde se hizo entrega física de la medalla y el pergamino que acreditan este prestigioso distintivo. Martín Vieira Obregón, nieto de la homenajeada, fue la persona encargada de recibir la distinción en representación de su familia y de la Fundación Ballet Nacional de Colombia, la cual preside junto a su madre, Silvana Obregón Osorio.

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Reconocimiento de seis décadas de legado

La resolución 1086, emitida el 4 de noviembre de 2026, oficializó este honor póstumo dirigido a una mujer que dedicó su vida profesional al arte y a la cultura. El grado de Gran Cruz otorgado constituye la máxima condecoración que entrega esta entidad, reconociendo específicamente los más de sesenta años de trabajo incansable de Sonia Osorio como bailarina, coreógrafa, periodista, diseñadora y gestora cultural.

Declaraciones familiares y compromiso con el legado

Martín Vieira Obregón expresó su emoción tras recibir el premio, destacando que el homenaje rinde tributo a los años de intenso trabajo de su abuela en favor del arte y el folclor colombiano. El nieto de la maestra afirmó que este reconocimiento llena de alegría a toda su familia y al equipo artístico que Sonia Osorio amaba con devoción, consolidando su papel en la representación legal de la fundación que busca preservar y proyectar la obra de la difunta creadora.

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Homenaje artístico y perspectivas institucionales

El acto contó con la participación de Juan Carlos Calvo Serrato, subdirector artístico del Ballet Nacional de Colombia, quien detalló la historia de la compañía de danza. Calvo Serrato recordó cómo Sonia Osorio, tras formarse en varias partes del mundo y liderar inicialmente el Ballet del Atlántico, tomó las riendas de la Corporación Ballet de Colombia y la llevó a girar por el mundo, exhibiendo el rico folclor nacional con vestuario y músicos profesionales. Por su parte, el concejal Fernando López subrayó que la condecoración honra a quien convirtió el folclor en patrimonio vivo y abrió las puertas de escenarios internacionales a la identidad cultural del país.

Reseña biográfica y impacto histórico

Sonia Osorio nació el 25 de marzo de 1928 y fundó el Ballet Nacional de Colombia en 1960, transformando la manera de presentar las tradiciones del país. Integró la danza académica con expresiones folclóricas como la cumbia, el joropo, el bambuco y el currulao, permitiendo que la diversidad colombiana llegara a escenarios de América, Europa y Asia. La maestra falleció el 28 de marzo de 2011, dejando un legado que sigue inspirando a nuevas generaciones de bailarines y gestores culturales en Colombia.