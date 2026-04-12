Bogotá Propone Incentivos Fiscales para Impulsar Eventos de Fútbol Profesional

La Alcaldía Mayor de Bogotá presentará un proyecto de acuerdo que busca eximir del pago de impuestos a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) para fomentar la realización de eventos deportivos en la ciudad. La iniciativa busca dinamizar la economía local y fortalecer el posicionamiento de Bogotá como un destino privilegiado para el fútbol.

Este lunes, 13 de abril, la Alcaldía Mayor de Bogotá , liderada por la Secretaría de Gobierno, presentará un ambicioso Proyecto de Acuerdo que busca impulsar significativamente la realización de eventos deportivos de fútbol profesional en el Distrito Capital. La iniciativa, de gran relevancia para la ciudad, propone la adopción de incentivos fiscales estratégicos que prometen dinamizar la economía local y fortalecer el posicionamiento de Bogotá como un destino privilegiado para el fútbol de alta competición.

El proyecto, en detalle, contempla la exención del pago del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y de las estampillas distritales para la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). Esta medida, de carácter específico y focalizada, se aplicará a la organización y desarrollo de partidos oficiales de fútbol profesional que se celebren en la ciudad, abarcando tanto encuentros de la liga local como eventos internacionales y partidos de selecciones nacionales. El objetivo primordial es fomentar la llegada de más eventos deportivos de alto nivel, atrayendo a aficionados, generando turismo y estimulando el crecimiento de diversos sectores económicos. Esta propuesta representa un claro compromiso de la administración distrital con el deporte y su impacto positivo en la sociedad bogotana.

El concejal Rolando González, representante del partido Cambio Radical, ha manifestado su firme apoyo al proyecto, destacando su importancia crucial para el impulso de la economía bogotana. González ha resaltado que la evidencia empírica reciente respalda la efectividad de los grandes eventos deportivos como catalizadores del crecimiento económico. Como ejemplo ilustrativo, se mencionó el éxito del Mundial Sub-20 Femenino, que generó una derrama económica cercana a los 20 mil millones de pesos en la ciudad. Se espera que eventos de gran envergadura, como la despedida de la Selección Colombia antes de su participación en el Mundial, puedan generar un impacto aún mayor, con una derrama económica estimada en hasta 60 mil millones de pesos.

Este flujo de recursos beneficiaría a una amplia gama de sectores, incluyendo el turismo, el comercio, los servicios y la manufactura deportiva. La propuesta de incentivos fiscales, por lo tanto, se percibe como una inversión estratégica con un retorno social y económico considerable, contribuyendo a la creación de empleo, el fortalecimiento de la infraestructura deportiva y el posicionamiento de Bogotá como una ciudad vibrante y atractiva para el deporte.

Finalmente, la presentación de este Proyecto de Acuerdo es un paso significativo en la consolidación del deporte como un motor de desarrollo económico y social en Bogotá. La Alcaldía, a través de la Secretaría de Gobierno, busca establecer un marco regulatorio favorable que atraiga a la Federación Colombiana de Fútbol y a otros entes deportivos para la realización de eventos de alta calidad. Se espera que este proyecto sea aprobado por el Concejo Distrital, allanando el camino para que Bogotá se convierta en un epicentro del fútbol profesional, generando beneficios tangibles para todos sus habitantes. La iniciativa refleja la visión de una ciudad que apuesta por el deporte como herramienta de transformación social y como un factor clave para el crecimiento sostenible. La implementación de estos incentivos fiscales no solo beneficiará a la FCF, sino que también impulsará el desarrollo de la infraestructura deportiva, la promoción del turismo y el fomento de una cultura deportiva vibrante en la capital colombiana. El proyecto, por lo tanto, representa una inversión a largo plazo en el futuro de Bogotá.





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