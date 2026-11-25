El alcalde Carlos Fernando Galán anunció la llegada de 24 de los 30 trenes del Metro de Bogotá. Restan seis unidades que serán despachadas desde China antes de finalizar el año.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó este miércoles que 24 de los 30 trenes que operarán en la Línea 1 del Metro de Bogotá ya se encuentran en territorio colombiano. Este hito logístico marca un avance significativo en la dotación de la flota para la nueva infraestructura de transporte masivo.

Con esta actualización, solo persisten seis unidades pendientes que, según el cronograma oficial, serán despachadas desde China antes de que finalice el año en curso. La llegada de estas nuevas unidades acerca al Distrito capital a la formación completa del equipo que circulará por el viaducto proyectado.

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Recepción de la unidad serial 124 en Bosa

El jueves 26 de noviembre, el patio taller de Bosa, ubicado en el suroccidente de la capital, recibirá específicamente el tren con el serial 124, que corresponde al número 23 del proyecto total. Esta unidad permanecerá en las instalaciones para continuar con su proceso de alistamiento técnico y las pruebas de funcionamiento necesarias antes de la entrada en servicio.

El patio taller de Bosa funciona como el punto central de recepción donde los trenes llegan desde el puerto para iniciar su preparación en la ciudad. Este espacio es fundamental para garantizar que cada unidad cumpla con los estándares técnicos requeridos antes de circular sobre el viaducto de la primera línea del sistema.

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Avances en la ejecución de la infraestructura

La obra civil de la Línea 1 del Metro de Bogotá alcanzó un 84,68 por ciento de ejecución con corte al 31 de octubre de 2026. El trazado final tendrá una longitud de 23,96 kilómetros, aproximadamente 24 kilómetros, y contemplará la construcción de 16 estaciones a lo largo de su recorrido.

La infraestructura se extenderá desde Bosa, a la altura de la calle 55 sur con carrera 107, hasta la intersección de la calle 72 con la avenida Caracas. De las estaciones planeadas, diez tendrán una conexión directa con estaciones existentes del sistema TransMilenio para facilitar la integración intermodal de los usuarios.

Desafíos en espacios públicos y servicios

El balance más reciente del Distrito, divulgado el 15 de noviembre, reportó que se han construido 20 kilómetros de viaducto y se han terminado 12 kilómetros de líneas férreas. Es importante distinguir que estos son dos componentes distintos: la estructura elevada por donde circularán los trenes y los rieles que se instalan sobre dicha estructura.

Según los cortes de la Empresa Metro de Bogotá al 31 de octubre, los frentes de obra más rezagados incluyen el espacio público con un 22,12 por ciento de avance, los sistemas y equipos con un 45,80 por ciento, y las estaciones y edificios con un 50,84 por ciento. La mayoría de los demás frentes constructivos se encuentra en la recta final de ejecución.

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Plazos para la operación comercial en 2028

La marcha blanca de la Línea 1 está prevista para realizarse en septiembre de 2027, seguida de la operación comercial completa para marzo de 2028. Una vez en servicio, el trayecto entre Bosa y la calle 72 con avenida Caracas tomará cerca de 27 minutos, reduciendo drásticamente las hasta dos horas que el recorrido puede demorar actualmente por tierra.

Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá, explicó que algunas obras de redes de servicios públicos, espacio público y calzadas podrían continuar después de marzo de 2028 sin impedir el inicio de la marcha blanca ni la operación comercial. Este retraso parcial se debe a que las redes de servicios públicos que deben trasladarse, reubicarse o soterrarse pasaron de 129 a 320 kilómetros, una cantidad 2,5 veces superior a lo contemplado en el contrato de concesión original.