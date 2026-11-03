Bogotá reduce fatalidades viales 75% en periodo de descanso vial

La Secretaría de Movilidad de Bogotá logra una disminución del 75% en muertes de tránsito entre el 29 de octubre y el 3 de noviembre gracias a restricciones a motociclistas.

La capital colombiana experimentó una mejora significativa en la seguridad de sus vías durante el reciente descanso vial, registrando una caída del 75 % en las fatalidades de tránsito en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este dato corresponde al intervalo comprendido entre el 29 de octubre y la madrugada del 3 de noviembre, un periodo donde las autoridades locales priorizaron la protección de los usuarios más vulnerables del sistema de transporte. La implementación estricta de medidas preventivas permitió reducir drásticamente los riesgos asociados a la conducción bajo efectos del alcohol y la velocidad excessiva.

Resultados del operativo de prevención

La Secretaría de Movilidad de Bogotá reportó que las acciones de vigilancia y control fueron fundamentales para alcanzar esta reducción histórica de siniestros viales mortales. Durante las fechas indicadas, la institución verificó el cumplimiento de las normas de tránsito en puntos estratégicos distribuidos por toda la ciudad. Las cifras muestran que solo se registró una fatalidad vial, correspondiente a un peatón, lo que indica que las restricciones lograron su objetivo principal de proteger a los conductores de motocicletas, grupo históricamente más afectado en estas celebraciones.

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Enfoque en conductores de motocicletas

María Fernanda Ortiz, secretaria de Movilidad, destacó que las medidas se orientaron específicamente a reducir los riesgos para los motociclistas, quienes han sufrido una tasa alta de accidentes en periodos festivos. A pesar de que no se reportaron fallecimientos entre conductores de motocicletas durante el horario de restricción, se confirmó la muerte de un peatón fuera del grupo objetivo. La autoridad señaló que esta estrategia busca prevenir comportamientos de alto riesgo como las llamadas "rodadas del terror" y la conducción con acompañante, prácticas que aumentan la probabilidad de colisiones graves.

Aplicación del Decreto 472 de 2026

Las sanciones impuestas a los infractores se enmarcan estrictamente en lo dispuesto por el Decreto 472 de 2026, que establece las normas de circulación durante estos periodos de descanso vial. Las autoridades del Distrito aplicaron controles en 21 puntos estratégicos para verificar el cumplimiento de las restricciones a la circulación de motocicletas y de motocicletas con acompañante. Estos operativos de vigilancia no solo buscaban castigar la infracción, sino también disuadir prácticas peligrosas mediante la presencia constante de inspectores en zonas de alta concurrencia vehicular.

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Llamado a la responsabilidad ciudadana

Las autoridades reiteraron el llamado a todos los conductores y actores viales a respetar las normas de tránsito y adoptar comportamientos responsables para mantener la seguridad. El compromiso ciudadano se presenta como un pilar indispensable para reducir los siniestros y proteger la vida en las vías de Bogotá a largo plazo. La Secretaría de Movilidad afirmó que los resultados de este operativo reflejan la importancia de combinar medidas preventivas con la conciencia colectiva sobre el respeto a las reglas de circulación.

Impacto futuro en la movilidad urbana

Los datos obtenidos entre el 29 de octubre y el 3 de noviembre servirán como referencia para evaluar la eficacia de las políticas de seguridad vial en el futuro. La reducción del 75 % en fatalidades sugiere que las restricciones específicas a la movilidad de motocicletas tienen un impacto directo en la preservación de vidas humanas. Las instituciones involucradas continuarán monitoreando estas tendencias para ajustar las estrategias de vigilancia y garantizar que los estándares de seguridad se mantengan incluso fuera de los periodos festivos establecidos por el Decreto 472 de 2026.