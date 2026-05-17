Bogotá reporta una reducción sostenida en varios delitos de alto impacto durante lo corrido de 2026 según cifras oficiales del Sistema de Información Estadístico Delincuencial Contravencional y Operativo (SIEDCO). Uno de los indicadores más relevantes es el de los delitos sexuales con una disminución del 38,6 en comparación con el periodo anterior. Los delitos sexuales y hurtos se han visto especialmente afectados gracias al fortalecimiento de las estrategias de seguridad y el trabajo articulado entre autoridades. La reducción se ha logrado implementare gracias al trabajo conjunto entre la Secretaría Distrital de Seguridad Policía de Bogotá Fiscalía General de la Nación y la ciudadanía.

Bogotá registra reducción en varios delitos de alto impacto durante 2026 Según cifras del SIEDCO Bogotá reporta una reducción sostenida en varios delitos de alto impacto durante lo corrido de 2026 según cifras oficiales del Sistema de Información Estadístico Delincuencial Contravencional y Operativo (SIEDCO).

Uno de los indicadores más relevantes es el de los delitos sexuales que registran una disminución del 38,6 al comparar el periodo del 1 de enero al 9 de mayo de 2026 con el mismo lapso de 2025. Los delitos sexuales han sido objeto de una fuerte campaña de prevención en instituciones educativas hoteles hostales pagadiarios y plazas de mercado.

También se han desarrollado jornadas de búsqueda activa en zonas priorizadas para prevenir la explotación sexual comercial de menores y fortalecer las rutas de denuncia. Los delitos sexuales y hurtos se han visto especialmente afectados gracias al fortalecimiento de las estrategias de seguridad y el trabajo articulado entre autoridades.

Sin embargo homicidios lesiones personales violencia intrafamiliar siguen siendo los principales retos para la ciudad. El secretario de Seguridad César Restrepo explicó que estos comportamientos tienen raíces profundas y requieren transformaciones sociales que van más allá del sector seguridad





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