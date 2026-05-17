Bogot­'s Metro Line 1 Transforms Mobility, Uncovers Historical Artifacts

The construction of the Line 1 of the Bogotá metro has not only transformed the city's mobility but has also allowed for the uncovering of valuable historical and archaeological pieces in the capital's territory. Archaeologists and experts are working on the rescue of objects found during excavations carried out in different fronts of the work. So far, the Line 1 of the metro has advanced by more than 77% and several tests have already begun with the first trains that arrived in Bogotá. During the excavation process, several elements considered archaeological heritage have been found. Fragments of ceramics and sediments with seeds are now being subjected to specialized restoration and conservation processes. The task of the archaeologists is to constantly monitor the excavations to protect any historical piece that may be found underground. Later, the materials are transferred to laboratories where cleaning, classification, and reconstruction work are carried out. These fragments are being joined together with acrylic resins with the intention of recovering partially the original pieces.

Las obras de la Línea 1 del metro de Bogotá no solo han transformado la movilidad de la ciudad, sino que también han permitido que salgan a la luz piezas de gran valor histórico y arqueológico en el territorio capitalino. arqueólogos y expertos trabajan en el rescate de objetos encontrados durante las excavaciones realizadas en diferentes frentes de obra.

Hasta el momento, la Línea 1 del metro ya suma un avance superior al 77 % y ya comenzaron varias pruebas con los primeros trenes que arribaron a Bogot­. durante las labores de excavación han aparecido varios elementos considerados patrimonio arqueológico. se encuentran fragmentos de ceramica y sedimentos con semillas que ahora son sometidos a procesos especializados de restauración y conservación. La labor de los arqueólogos consiste en monitorear permanentemente las excavaciones para proteger cualquier pieza histórica que pueda encontrarse bajo tierra.

Posteriormente, los materiales son trasladados a laboratorios donde se adelantan trabajos de limpieza, clasificación y reconstrucción. estos fragmentos son unidos mediante resinas acrílicas con la intención de recuperar parcialmente las piezas originales. Metro de Bogot­ avanza mientras recuperan patrimonio histórico El hallazgo de estos objetos ocurre en medio del acelerado avance de las obras de la Línea 1 del metro de Bogot­, proyecto que ya supera los 13 kilómetros de viaducto construido. megaobra conectara el sur y el norte de Bogot­ en aproximadamente 27 minutos y contará con 16 estaciones distribuidas a lo largo de 23,9 kilómetros.

Empresa Metro de Bogot­ confirmá que el patio taller tendrá capacidad para albergar hasta 60 trenes de seis vagones. velocidad promedio del sistema será de 43 kilómetros por hora y se espera que entre en operación en 2028. El proyecto también inició la etapa de pruebas con la llegada progresiva de los primeros vagones a la ciudad.

Actualmente se encuentran en Bogot­ varios trenes que harán parte de la primera línea y ya avanzan las pruebas técnicas en el patio taller de Bosa. Mientras las estructuras elevadas avanzan sobre corredores como la avenida Caracas, la avenida Primero de Mayo y la avenida Villavicencio, los hallazgos arqueológicos recuerdan que debajo de la ciudad también permanece parte de la historia de Bogot­





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