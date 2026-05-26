Bogotá's Road Conditions: A Breakdown of the City's Infrastructure

This news text provides an overview of the current state of Bogotá's road infrastructure, highlighting the varying conditions across different neighborhoods and the challenges in maintaining and improving it. It also discusses the estimated cost of restoring the road network to a 'good' condition and the potential impact on future maintenance and rehabilitation efforts.

Radiografía de la malla vial en Bogotá : estas son las localidades con las peores y mejores vías, según el IDU Darío Hidalgo, miembro de la mesa técnica de Pro Bogotá , estimó que se requieren $ 12 billones para recuperar la malla vial en 'buen estado'.

Aunque la ciudad ha avanzado con un portafolio robusto de proyectos (entre ellos la Primera Línea del Metro, nuevas troncales de TransMilenio, cables aéreos y redes de cicloinfraestructura) y suele atenderse en último lugar frente a las inversiones en nuevas obras, según un informe correspondiente al segundo semestre de 2025 elaborado por ProBogotá.

El informe advirtió que el recurso resulta insuficiente para responder al deterioro progresivo de la malla vial, donde el nivel de afectación ha alcanzado proporciones que no pueden ser ignoradas. 5 millones de metros cuadrados (m²) en obras de conservación y reparación de la malla vial, ciclorrutas y espacio público, gracias al trabajo articulado entre el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) y los Fondos de Desarrollo Local.

Este panorama concuerda con los datos entregados recientemente a EL TIEMPO por el IDU, entidad encargada de planear, construir y mantener la infraestructura vial y el espacio público en Bogotá, en los que Puente de Venecia alcanzó 87 % de avance y será entregado en diciembre de este año, según el IDU. La situación en la capital no es uniforme y revela una profunda brecha territorial.

Mientras algunas zonas disfrutan de pavimentos en óptimas condiciones, otras enfrentan un deterioro crítico que afecta la calidad de vida de sus habitantes y la competitividad de sus barrios. Los indicadores también dan un diagnóstico preocupante, dado que el reporte dio a conocer que la vía presenta deterioros más frecuentes o de mayor severidad, que pueden afectar parcialmente la condición superficial y la comodidad de uso. Por lo general, requiere intervenciones de mantenimiento periódico.

La vía presenta deterioros severos y una pérdida importante de condición superficial, con posible afectación de la funcionalidad y del nivel de servicio. Puede requerir intervenciones mayores de mantenimiento o rehabilitación. La infraestructura puede presentar fallas severas y generalizadas que afectan considerablemente su funcionalidad, comodidad y condiciones de operación. Usualmente requiere intervenciones de tipo rehabilitación.

La infraestructura generalmente presenta un estado crítico de deterioro, con pérdida significativa de servicio y funcionalidad. Por lo general, requiere intervención integral, rehabilitación profunda o reconstrucción, según el diagnóstico técnico. Obras de la avenida 68 llegaron al 80 % de avance: estos son los tramos que se entregarán este año en Bogotá. ¿Cuáles son las causas por las cuales algunas localidades están mas deterioradas que otras?

Según Darío Hidalgo, miembro de la mesa técnica de ProBogotá, las razones por las cuales Bogotá tiene una malla vial con estos indicadores son por el deterioro natural que tiene la infraestructura debido a dos efectos principales. Por un lado, el estado de la malla vial por localidades no se puede comparar de manera directa, como la magnitud y extensión de la malla vial de cada localidad, el tipo de estructura de pavimento, la edad de la vía, los volúmenes y características del tránsito vehicular, las cargas a las que está sometida la infraestructura, las condiciones ambientales y de drenaje, así como las intervenciones de conservación ejecutadas a lo largo del tiempo.

En este sentido, cada corredor vial presenta condiciones particulares de operación y desempeño, razón por la cual el estado de la malla vial responde a dinámicas específicas de cada vía en cada localidad y no únicamente a criterios geográficos o administrativos. Y agregó: Estamos enfrentando un rezago estructural del mantenimiento de la malla vial y esos 12 billones, a ese paso, van a seguir creciendo.

Cada vez vamos a tener malla vial en peor estado y cada vez recuperarla será incluso más costoso





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