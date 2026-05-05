Bogotá se prepara para celebrar 30 años de Rock al Parque con una programación extendida por toda la ciudad

El icónico festival Rock al Parque celebrará tres décadas en 2026 con una programación que se extenderá por toda la ciudad, incluyendo actividades culturales, exposiciones y conciertos en diferentes localidades. La celebración busca activar la memoria del festival y proyectarla hacia nuevos públicos y territorios.

Bogotá se prepara para una celebración sin precedentes de Rock al Parque, marcando tres décadas de historia musical y cultural. La edición de 2026 no se limitará al emblemático Parque Simón Bolívar, sino que se expandirá por toda la ciudad, transformándose en un festival extendido a lo largo de todo el año.

Esta ambiciosa iniciativa busca no solo conmemorar el pasado, sino también proyectar el futuro del festival, involucrando a la comunidad y explorando nuevos formatos y territorios. La programación se ha estructurado cuidadosamente para entrelazar la memoria del festival con la circulación artística y la participación ciudadana, reconociendo a Rock al Parque como una construcción colectiva que define la identidad de la ciudad.

Se busca activar la memoria del festival, presentándolo a nuevas audiencias y en lugares inesperados, a través de una serie de actividades complementarias que enriquecerán la experiencia musical. La celebración de los 30 años de Rock al Parque se distingue por su enfoque en la inclusión y la descentralización. La estrategia Rock al Parque llega a tu barrio llevará el festival a diferentes localidades de Bogotá, reconociendo la importancia de los movimientos musicales locales y su origen en los territorios.

Esta iniciativa transformará la percepción del festival como un evento aislado en una práctica cultural constante y accesible para todos los bogotanos. Además del escenario principal, se ofrecerá un espacio para agrupaciones destacadas de la convocatoria que no formen parte del cartel principal, brindándoles una plataforma para mostrar su talento y conectar con el público. El componente de memoria jugará un papel fundamental en esta celebración.

La Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá albergará una exposición itinerante durante todo un año, ofreciendo un recorrido por la historia del festival y sus momentos más emblemáticos. En el parque Simón Bolívar se instalará un código QR que permitirá a los asistentes acceder a información detallada sobre los artistas que han participado en Rock al Parque a lo largo de los años.

Canal Capital desempeñará un papel crucial en la difusión del festival, transmitiendo el evento en vivo y produciendo contenidos audiovisuales que explorarán su historia y su impacto en la cultura bogotana. El Archivo de Bogotá, por su parte, realizará una exposición sobre los impactos socioculturales de Rock al Parque, incluyendo conciertos con agrupaciones locales y materiales de archivo que documentarán su evolución.

Esta colaboración entre diferentes instituciones de la ciudad demuestra el compromiso de Bogotá con la preservación y promoción de su patrimonio cultural. La celebración de los 30 años de Rock al Parque no solo es un evento musical, sino una oportunidad para fortalecer el tejido social, fomentar la creatividad y celebrar la diversidad cultural de la ciudad.

Se espera que esta edición sea la más grande y ambiciosa en la historia del festival, consolidando su posición como uno de los eventos culturales más importantes de Colombia. La programación completa se revelará en los próximos meses, pero ya se anticipa una experiencia inolvidable para todos los amantes de la música y la cultura en Bogotá.

La ciudad se prepara para vibrar al ritmo de Rock al Parque durante todo un año, celebrando tres décadas de historia, música y comunidad. Esta iniciativa representa una inversión significativa en la cultura de la ciudad y un compromiso con el futuro del festival





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