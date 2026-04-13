Bogotá será sede de la Plataforma Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en 2026

Colombia se prepara para la Plataforma Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en Bogotá, un evento crucial que reunirá a expertos y actores clave para fortalecer la capacidad del país ante emergencias y desastres, del 20 al 22 de mayo de 2026.

La Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia se prepara para un evento trascendental que tendrá lugar en Bogotá del 20 al 22 de mayo de 2026.

Este encuentro, concebido como el principal espacio de articulación en materia de gestión del riesgo a nivel nacional, reunirá a más de 800 participantes clave provenientes de diversas esferas: entidades gubernamentales tanto nacionales como territoriales, organismos internacionales de renombre, el sector privado en su conjunto, prestigiosas instituciones académicas y, crucialmente, representantes de las comunidades afectadas. El propósito fundamental de esta plataforma es consolidar un escenario de intercambio técnico y político de alto nivel, con el objetivo de analizar exhaustivamente los avances alcanzados hasta la fecha y, a partir de ellos, estructurar lineamientos sólidos de política pública, diseñados para optimizar la respuesta del país ante posibles desastres. Durante las tres jornadas intensivas que componen el evento, se desplegará una agenda rica y diversa. Se llevarán a cabo cinco sesiones plenarias estratégicas, que servirán como marco para discusiones cruciales y la presentación de visiones integradoras. Además, se ofrecerán más de veinte espacios paralelos, diseñados para abordar temas específicos con mayor profundidad y fomentar el intercambio de experiencias entre los asistentes. Complementando estas actividades, se desarrollarán laboratorios de aprendizaje interactivos, pensados para la transferencia de conocimiento práctico, y diálogos de alto nivel, que reunirán a expertos y líderes de opinión para analizar los desafíos más apremiantes. La agenda del evento se centrará en la identificación de desafíos actuales y la definición de prioridades estratégicas en la gestión del riesgo, abarcando temas cruciales como los sistemas de alerta temprana, el ordenamiento territorial y la construcción de infraestructura resiliente, capaz de resistir las inclemencias del tiempo y los desastres naturales. Se explorarán también mecanismos innovadores de financiamiento del riesgo, que permitan asegurar los recursos necesarios para la prevención, la respuesta y la recuperación, así como los procesos de preparación, respuesta y recuperación posterior a desastres, con un énfasis particular en el uso eficiente y eficaz de la información técnica disponible para la toma de decisiones informadas y basadas en evidencia. Las autoridades han destacado que uno de los objetivos centrales de esta plataforma es fortalecer la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, desde el nacional hasta el local, especialmente en la ejecución de estrategias preventivas y en la reducción de vulnerabilidades territoriales. La agenda del evento también incorporará enfoques innovadores relacionados con la aplicación de la tecnología y la ciencia. Se analizará el uso de la inteligencia artificial y su potencial para mejorar la gestión del riesgo, la aplicación de los últimos avances científicos en la materia y el intercambio de conocimientos entre las comunidades y los expertos. Además, se incluirán perspectivas diferenciales enfocadas en comunidades vulnerables, género, pueblos étnicos y niñez, con el objetivo de integrar variables sociales en la planificación y ejecución de políticas públicas. También se abordará el componente de bienestar animal y el fortalecimiento de las capacidades operativas ante emergencias, reconociendo la necesidad de ampliar el alcance de la gestión del riesgo. La participación de actores internacionales facilitará la incorporación de experiencias comparadas y modelos de gestión aplicados en otros países, lo que contribuirá a la actualización y mejora continua de las estrategias nacionales. Como parte de la preparación del evento, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha extendido una invitación a entidades territoriales, organizaciones sociales, academia, sector privado y cooperación internacional para postular experiencias e iniciativas en gestión del riesgo. El objetivo de esta convocatoria es recopilar prácticas que puedan ser analizadas e integradas en la construcción de políticas públicas efectivas, que puedan servir de base para la actualización de lineamientos estratégicos, con el propósito de mejorar la capacidad del país para anticipar, responder y recuperarse frente a emergencias y desastres, buscando así un futuro más seguro y resiliente para todos los colombianos





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